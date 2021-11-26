جزيرة 2004 أفضل مكان للسياحة في كوريا

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اعترفت مؤسسة السياحة الكورية بأن جزيرة ألفين وأربعة في منطقة شين آن في مقاطعة جنوب جولا هي أفضل مكان للسياحة في كوريا. وقالت إدارة شين آن مؤخرا إن عددا من الموظفين الحكوميين في وزارات السياحة بالدول النامية قاموا بجولة في المعالم السياحية الرئيسية في المنطقة خلال يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين من أجل تعلم صناعة السياحة الكورية. يشار إلى أن المؤسسة الكورية نظمت هذا البرنامج الخاص لمساعدة الدول النامية على تطوير السياحة المستدامة من خلال تقاسم الحالات الممتازة للسياحة الكورية. وشارك في هذا البرنامج عشرة موظفين حكوميين مسؤولين عن السياحة في نيبال وكمبوديا والفليبين وبيرو في إطار مشروع المساعدة الإنمائية الرسمية في قطاع السياحة. وقال المشاركون إنهم تعلموا سياسة السياحة وحالات تطوير الاقتصاد الإقليمي في المنطقة الكورية من خلال زيارة المواقع الميدانية ذات الصلة.

تجدر الإشارة إلى أن جزيرة ألفين وأربعة التي يطلق عليها "الجزيرة البنفسجية" اختيرت كأهم المعالم السياحية الكورية التي يجب على الكوريين والأجانب زيارتها خلال عامي ألفين وواحد وعشرين وألفين واثنين وعشرين من قبل وزارة الثقافة ومؤسسة السياحة الكوريتين.