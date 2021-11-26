اختتام مهرجان ساحة الثقافة الحياتية الكورية لعام 2021





انتهى مشروع للتعريف بالثقافة الحياتية الكورية باستخدام محتويات الموجة الكورية "هالليو" بنجاح. جاء هذا المشروع من أجل نشر المحتويات الكورية في مختلف أنحاء العالم استفادة من انتشار الثقافة الحياتية الكورية بين شعوب العالم بواسطة وسائل الإعلام بدءا من طبق "جاجانغ راميون" في فيلم "طفيلي" ولعبة الكرات الكريستالية في مسلسل "لعبة الحبار". وقالت اللجنة الكورية للتبادلات الثقافية الدولية مؤخرا إن مهرجان "ساحة الثقافة الحياتية الكورية لعام ألفين وواحد وعشرين الذي أقامته بالتعاون مع وزارة الثقافة والرياضة والسياحة الكورية يوم الرابع عشر من هذا الشهر قد شارك فيه حوالي خمسة ملايين وخمسمائة ألف شخص من مائة وسبع وأربعين دولة.

يذكر أن هذا المهرجان استهدف توسيع محيط هالليو ليشمل الثقافة الحياتية الكورية اعتمادا على الثقافة الكورية الشعبية التي تلقى رواجا كبيرا في الخارج. وقام عدد من مطربي الكي بوب في تسع فرق غنائية كورية بالتواصل مع عشاقهم من أجل التعريف بالثقافة الكورية. ويقدر أن المهرجان ساهم في تعزيز التداعيات الإيجابية للموجة الكورية باستخدام المحتويات عالية الجودة التي تدمج الموجة الكورية والثقافة الحياتية. وشهد مهرجان هذا العام عددا من المحاولات الجديدة لنشر محتويات هالليو بما في ذلك إنتاج المحتويات المناسبة لوسائل الإعلام عبر الشبكة بما في ذلك ويب المسلسل وويب الكرتون من أجل التعامل مع مختلف الصعوبات الناتجة عن انتشار جائحة كورونا. كما تم تقديم المحتويات باستخدام العديد من اللغات من أجل زيادة وصول الأجانب إلى المهرجان. وقد قدم المسلسل "مطبخ موكوجي 모꼬지" سحر الطعام الكوري بما في ذلك الكيمتشي ليسجل أكثر من مائتين وعشرين ألف مشاهدة.