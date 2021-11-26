انعقاد المؤتمر الدولي للسلام والتعاون في شبه الجزيرة الكورية في مقاطعة كيونغ كي

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افتتحت اليوم إدارة مقاطعة كيونغ كي المؤتمر الدولي للسلام والتعاون في شبه الجزيرة الكورية بحثا عن سبل تحقيق السلام المستدام في شبه الجزيرة وسيستمر المؤتمر حتى الغد الجمعة. يشارك في هذا المؤتمر المقام تحت شعار "بناء حوكمة جديدة من أجل تحقيق السلام في شبه الجزيرة الكورية" حوالي عشرين عالما وخبيرا بارزا داخل وخارج البلاد من أجل مناقشة السياسات تجاه كوريا الشمالية التي يجب على الحكومات المركزية والمحلية تنفيذها في المستقبل. ويتم فيه إلقاء الضوء على سياسات الحكومات الكورية الجنوبية السابقة تجاه كوريا الشمالية واستعراض حالات الصراعات والتعاون في الدول التي جربت الانقسام. واليوم أقيمت مراسم افتتاح المؤتمر، حيث ألقى "تشيه وان كيو 최완규" مدير معهد بحوث ثقافة ما بعد التقسيم كلمة أساسية تطرقت إلى الحاجة لتنفيذ سياسات مستدامة تجاه كوريا الشمالية. ثم تم تنظيم الجلسة الأولى تحت شعار "تجاوزا للصراعات والمواجهات في السياسات تجاه كوريا الشمالية. أما في يوم الغد فسوف يتم تنظيم الجلسة الثانية بعنوان "الصراعات والتعاون في سياسات التوحيد بالدول المنقسمة". وفي الجلسة الختامية سيتم تخليص معظم المناقشات الرئيسية التي دارت خلال اليومين تحت شعار "من أجل تكوين نظام جديد للتعاون". وسوف يعقد هذا المؤتمر الدولي دون جمهور امتثالا لقواعد الحجر الصحي ضد كورونا.