مشروعات ذاتية لكبار السن بعد سن التقاعد

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يتحول جيل كبار السن الذين كانوا يفكرون في إنشاء مشروعات ذاتية بعد التقاعد إلى active senior أو "كبار السن الفاعلون" الذين يعيشون حياتهم الثانية أو الثالثة النشطة استفادة من تجاربهم السابقة. وأوضحت هيئة الإحصاءات الوطنية أن ثمانية وستين بالمائة من الذين تتراوح أعمارهم بين خمسة وخمسين عاما وتسعة وسبعين عاما أعربوا عن نيتهم إعادة الحصول على فرص عمل، لتزداد النسبة بعشرة بالمائة مقارنة بعام ألفين وأحد عشر، الأمر الذي يعني أنهم يريدون المشاركة في مختلف الأنشطة الاجتماعية من أجل التحقيق الذاتي حتى بعد التقاعد.

وحول الأسباب في ذلك اختار تسعة وخمسون بالمائة منهم سبب كسب تكاليف المعيشة بعد التقاعد، بينما اختار ثلاثة وثلاثون بالمائة منهم سبب الشعور بمتعة العمل. ومن المؤكد أن كبار السن الكوريين المعاصرين يختلفون عن سوابقهم الذين كانوا يقضون حياتهم الباقية من خلال زيارة دور المسنين أو التمتع بالسفر بركوب مترو الأنفاق من أول محطة إلى آخرها فقط. وقال "كانغ هو شيك" البالغ من العمر خمسة وستين عاما إنه شعر بأنه سيندم إذا قضى وقته في البيت فقط في هذا العصر الذي يبلغ فيه العمر المتوقع مائة عام. ولهذا فقد أعاد الحصول على فرصة عمل كمدير لإدارة مجمع للشقق بعد التقاعد من العمل. وأضاف أنه قرأ يوما خبرا يتحدث عن إمكانية تطهير أشجار الصنوبر في مجمع للشقق باستخدام طائرات الدرون. ولهذا فقد سجل مباشرة في معهد خاص لتعلم كيفية استخدام الدرون، وقد غرق في متعة التعلم حتى اتخذ قرارا بترك عمله. وعندما تحدث عن فكرته مع ابنته، قالت إنه يحب تعليم الآخرين ولهذا فإن مهنة مدرب الدرون تناسبه تماما. ولهذا فقد بدأ يشتغل كمدرب درون وهو في الثانية والستين. وقال كانغ إن دخله الحالي قليل جدا بالمقارنة مع الدخل الذي كان يحصل عليه سابقا إلا أن ردود الفعل من قبل المتدربين هي القوة الدافعة له. أما "كواك جونغ صوك 곽정숙" البالغة من العمر خمسة وستين عاما فقد كانت تعمل معلمة في روضة أطفال. واستفادة من تجربتها السابقة تحولت لتصبح خبيرة في رعاية كبار السن. وقالت إن الأطفال وكبار السن يختلفون كثيرا إلا أن النقطة المشتركة بينهم هي الحاجة إلى الرعاية.

يذكر أن البراعة ومهارات الاتصال التي اكتسبتها كمعلمة تساعدها كثيرا في العمل كمديرة رعاية لكبار السن. وهي تعمل حاليا كمديرة ذات عشر سنوات من الخبرة. وقالت إنها تريد تغيير الثقافة الحالية التي يتم فيها اللجوء إلى مرافق الرعاية أولا عند الإصابة بألزهايمر، موضحة أنها تستهدف إرساء ثقافة الرعاية المتمركزة على المستفيدين على نحو مناسب لخصائصهم الفردية. بالإضافة إلى ذلك يعد كبار السن الكوريين لاعبين كبار في السوق الاستهلاكية عبر الإنترنت. ففي السنوات الأخيرة زاد عدد المستهلكين في فئة الخمسينيات من العمر أو أعلى منها بشكل ملحوظ في تطبيقات التوصيل ومراكز التسوق عبر الإنترنت والتي كانت فيها فئتا العشرينيات والثلاثينيات من العملاء الرئيسيين سابقا. ووفقا لتقرير حول التغييرات في سلوك الاستهلاك عبر الإنترنت حسب الأجيال أعده معهد هانا للأبحاث المالية في شهر أغسطس الماضي، زاد مبلغ الدفع مقابل خدمات تطبيقات التوصيل بنسبة 163 بالمائة بين فئة الخمسينيات و142 بالمائة في فئة الستينيات في عام ألفين وعشرين عن العام السابق.