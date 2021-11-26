(6) 무슨 사이야?

미진: 왜?

ماذا تريد؟

진석: 너 제아랑 무슨 사이야?

ما العلاقة بينك وبين جيه اه؟

맥줏집 끌고 간 게 누군데.

من سحبه إلى البار؟

바람 쐰다고 나가서 지금 남의 집에서 뭐 하는 거야?

قلت إنك تريدين الخروج لأنك تحتاجين بعض الهواء المنعش، ولكن ماذا تفعلين في بيت شخص آخر الآن؟

미진: 내가 바람 쐬다 친구 보러 가든 말든.

ما الذي يشغلك إذا كنت خرجت للحصول على بعض الهواء النقي أو أقابل صديقا؟

넌 남자랑 여자랑만 있으면 다 그렇고 그런 사이니?

هل كلما رأيت شابا وفتاة اعتقدت أن بينهما شيئا؟

네 집구석이나 걱정해.

لا تتدخل بي واهتم بأسرتك.

شرح المقطع

مكالمة هاتفية بين رجل وامرأة ويسألها غاضبا عن نوعية العلاقة بينها وبين شاب آخر على ما يبدو مستخدما تعبير اليوم وهو무슨 사이야?

무슨 사이야?





شرح التعبير

التعبير مكون من جزئين

الأول،무슨 : أداة استفهام للاستفسارعن ماهية عمل ما أو كلام أو شيء ما غير واضح

الثاني،사이야 : تأتي بعدة معانِ وهنا تعني "علاقة؟

ويستخدم التعبير"무슨 사이야?" بغرض الاستفسار عن طبيعة العلاقة بين الأشخاص الذين تتناولهم المحادثة. وتستخدم كلمة"사이" بأكثر من معنى،

"지구와 달 사이"

المسافة ما بين الأرض والقمر.

11시에서 12시 사이

الوقت ما بين الساعة الحادية عشر والثانية عشر

أما في هذا المقطع يشير التعبير إلى نوعية علاقة بين أشخاص مثل

부부사이, 직장 동료사이, 친구 사이





شرح الأمثلة

① 가: 저 두 사람 무슨 사이야?

أ‌. ما العلاقة بينها؟

나: 학교 선후배 사이래.

ب.يُقال إنهما زميلان في المدرسة.

② 가: 너희 두 사람 같이 다니는 거 자주 봤는데 무슨 사이야?

أ.طالما أراكما تتحركان ما، ما العلاقة بينكما؟

나: 친한 직장 동료 사이예요.

ب.نحن زميلان مقربان في العمل.



