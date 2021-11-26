효은: 내일 축구부 테스트 잘할 수 있겠지?

هل تعتقد أنني سأكون جيدة في اختبار الفريق لكرة القدم غدا؟

제아: 당연하지.

بالطبع.

내가 태어나서 너처럼 잘하는 여자 초딩 축구 선수를 본 적이 없어.

لم أر في حياتي طالبة ابتدائية وبطلة كرة قدم جيدة مثلك.

효은: 여자 초딩 축구 선수? 왠지 되게 귀하게 들리는데.

طالبة ابتدائية وبطلة كرة قدم؟ يبدو كشيء قيم بالفعل.





شرح التعبير

당연하지 تأتي من الفعل 당연하다 : بالطبع أو طبيعي. يستخدم التعبير للتأكيد إيجابيا على شيء يقوله الطرف الآخر أو يسأل عنه، كما يستخدم للتأكيد على المعنى سواء كان المحتوى إيجابيا أو سلبيا بمعني "نعم، صحيح، بالضبط"

مثلا:

-진수는 같이 못 가겠지?

- لن تتمكن جينسي من المجيئ، أليس كذلك؟

-당연하지

-بالطبع لن يأتي.

يمكن استخدام 물론이지 أيضا بنفس المعنى أو 그렇고 말고

오늘 갈거지?

“어, 가고 말고”: يعني بالطبع سأذهب

شرح الأمثلة

① 가: 오늘 점심값은 네가 내는 거다.

أ.أنت من سيدفع ثمن الغداء اليوم.

나: 당연하지. 내가 점심 산다고 했잖아.

ب.بالطبع. لقد أخبرتك أنني سأشتري الغداء اليوم.





② 가: 에어컨이 선풍기보다 비싸겠지?

أ.سيكون التكييف أغلى من المروحة، أليس كذلك؟

나: 당연하지. 에어컨이 몇 배나 더 비싸지.

ب.بالطبع. سيكون التكييف أغلى عدة مرات من المروحة.



