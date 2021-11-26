إيتيز تخطط لجولة غنائية في الولايات المتحدة وأوربا





تخطط فرقة "إيتيز" الشبابية لتنظيم جولة غنائية بعنوان "الزمالة: بداية النهاية" انطلاقا من سيول يوم السابع من يناير من العام القادم ولمدة 3 أيام.

وستشمل جولة الفرقة حفلات غنائية في مدن شيكاغو وأتلانتا ودالاس بالولايات المتحدة، بينما ستقام حلافات مماثلة في أمستردام بهولندا، وباريس بفرنسا، ومدريد بإسبانيا، وغيرها من المدن الأوربية.

وقد كشفت فرقة "إيتيز" عن ألبومها الجديد بعنوان "صفر: حمى الجزء الثالث" في شهر سبتمبر الماضي.