المطربة هيو رين تؤجل إصدار ألبومها الجديد





أجلت المطربة "هيو رين" العضوة السابقة لفرقة "سيستار" إصدار ألبومها الجديد بعنوان "لاين لو" قبل يوم واحد من الكشف عنه.

وكان من المقرر أن يتم إصدار ذلك الألبوم في الساعة السادسة من مساء يوم الثلاثين من نوفمبر، إلا أنه تم تأجيل إصداره إلى شهر يناير من العام القادم من أجل تحسين جودة الألبوم.

وتخطط المطربة "هيو رين" للكشف عن أغنية خاصة بعيد المسيح يوم الثاني والعشرين من شهر ديسمبر القادم.

وقد قامت "هيو رينهن" بتأسيس وكالة ترفيهية في شهر يونيو من عام 2017 بعد أن تم تفكيك فرقة "سيستار".