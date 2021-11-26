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عودة الممثلة سونغ هيه كيو بمسلسل تلفزيوني جديد

#أخبار الساحة الفنية l 2021-11-30

من أغانى القمة


عادت الممثلة "سونغ هيه كيو" بأول مسلسل تلفزيوني جديد لها منذ عامين.

وقد تم عرض أول حلقة من مسلسل الدراما الجديد بعنوان "الآن نحن نفترق" ببطولة الممثلة "سونغ" يوم الثاني عشر من نوفمبر الجاري، وسجلت هذه الحلقة 6.4% من نسبة المشاهدة.

وتدور أحداث المسلسل حول الوقوع في الحب والانفصال بين سيدة تعمل في شركة أزياء وشاب يعمل مصورا فوتوغرافيا.

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