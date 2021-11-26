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إن سي تي تصدر ألبوما جديدا في ديسمبر

#أخبار الساحة الفنية l 2021-11-30

من أغانى القمة

ⓒ SM Entertainment

من المقرر أن تصدر فرقة "إن سي تي" ألبومها الكامل الثالث الجديد بعنوان "كون" والذي يضم 13 أغنية، يوم الرابع عشر من شهر ديسمبر القادم.

وقد قامت الفرقة بالكشف عن مقطع فيديو ترويجي لألبومها الجديد يوم الثاني والعشرين من شهر نوفمبر الماضي.

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