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ستراي كيدز تكشف عن ألبوم خاص بمناسبة عيد المسيح

#أخبار الساحة الفنية l 2021-11-30

من أغانى القمة

ⓒ JYP Entertainment

كشفت فرقة "ستراي كيدز" الشبابية عن ألبومها الخاص بعنوان "أمسية كريسماس" يوم التاسع والعشرين من نوفمبر، بمناسبة عيد المسيح.

ويضم هذا الألبوم 4 أغنيات، منها أغنيتا "أمسية كريسماس" و"شلالات الشتاء".

وقد أعدت الفرقة هذا الألبوم لتشكر معجبيها على الحب الذي قدموه لألبومها السابق بعنوان "نوإيزي" الذي تم الكشف عنها في شهر أغسطس الماضي.

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