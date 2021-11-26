ستراي كيدز تكشف عن ألبوم خاص بمناسبة عيد المسيح

عز الدين الحسن: أفتقد كل مكان في كوريا
2021-11-26
#أخبار الساحة الفنية l 2021-11-30
كشفت فرقة "ستراي كيدز" الشبابية عن ألبومها الخاص بعنوان "أمسية كريسماس" يوم التاسع والعشرين من نوفمبر، بمناسبة عيد المسيح.
ويضم هذا الألبوم 4 أغنيات، منها أغنيتا "أمسية كريسماس" و"شلالات الشتاء".
وقد أعدت الفرقة هذا الألبوم لتشكر معجبيها على الحب الذي قدموه لألبومها السابق بعنوان "نوإيزي" الذي تم الكشف عنها في شهر أغسطس الماضي.
2021-11-26
2021-11-26
2021-11-26
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