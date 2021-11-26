ستراي كيدز تكشف عن ألبوم خاص بمناسبة عيد المسيح

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كشفت فرقة "ستراي كيدز" الشبابية عن ألبومها الخاص بعنوان "أمسية كريسماس" يوم التاسع والعشرين من نوفمبر، بمناسبة عيد المسيح.

ويضم هذا الألبوم 4 أغنيات، منها أغنيتا "أمسية كريسماس" و"شلالات الشتاء".

وقد أعدت الفرقة هذا الألبوم لتشكر معجبيها على الحب الذي قدموه لألبومها السابق بعنوان "نوإيزي" الذي تم الكشف عنها في شهر أغسطس الماضي.