ⓒ INZENT

تعرف على شركة كورية ناجحة. تعرف على شركة "إين زينت Inzent" التي تعمل في مجال منصات البيانات.

مديرها التنفيذي "جانغ إين سو":

احتفلت شركة "إين زينت " بالذكرى السنوية العشرين على تأسيسها في العام الماضي. لقد بدأت كمزود للحلول المالية، وطورت الشركة برامجها الخاصة ووسعت أعمالها من خلال عمليات الاندماج والاستحواذ. هدفها الرئيسي هو توفير حلول مبتكرة تسمح لمختلف الصناعات بتنفيذ المهام بسهولة وكفاءة أكبر.

عمل السيد "جانغ" في قطاع تكنولوجيا المعلومات على مدار أكثر من 30 عاما. وقد شغل منصب المدير التنفيذي لشركة "هاندي سوفت" لتطوير البرمجيات، كما كان النائب الأول لرئيس جمعية صناعة البرمجيات الكورية. وفي عام 2018، تم اختياره كـ"خبير بيانات"، وهي جائزة مقدمة من رئيس رابطة صناعة البيانات الكورية. وتقديرا لروحه الإبداعية وخبراته في مجال تكنولوجيا المعلومات، تم تعيينه كمدير تنفيذي لشركة "إين زينت" في عام 2020، والتي كانت مستعدة لبداية جديدة بعد أن ظلت تنمو في مجال الصناعة المالية المحلية لمدة 20 عاما، حيث استخدمت المجموعات المصرفية الرئيسية في كوريا الحلول التي قدمتها تلك الشركة. ورغم ذلك، قررت الشركة التحول من مزودة للحلول المالية إلى شركة لمنصات البيانات.

مديرها التنفيذي "جانغ إين سو":

بدأت الشركة أعمالها في الصناعة المالية لكنها وسعت أعمالها لتشمل القطاعات العامة والتصنيع والاتصالات من خلال تطوير حلول مختلفة. ومنذ أن أعادت تعريف نفسها كشركة لمنصات البيانات في العام الماضي، ركزت على الحلول التي تجمع البيانات وتوصيلها وتوزيعها وتخزينها وتحليلها، حتى يتمكن عملاؤها من استخدام البيانات بطريقة أكثر فعالية.





ⓒ INZENT

قد تبدو عبارة "شركة لمنصة البيانات" غير مألوفة إلى حد ما. ببساطة، تقوم تلك الشركات بجمع كميات هائلة من البيانات ومعالجتها وتحليلها، من أجل تحويلها إلى معلومات مفيدة. وبينما كانت تكنولوجيا المعلومات تُستخدم في الماضي لإدارة بيانات الشركات، فإنها تستخدم اليوم لإدارة أعمال الشركات وتقديم الاتجاهات المستقبلية للأعمال أيضا. لكن هذه العملية تتطلب تقنية متقدمة للغاية. وقد تمكنت شركة "إين زينت" من التعامل مع هذه العملية برمتها من خلال مجموعة متنوعة من الحلول.

مديرها التنفيذي "جانغ إين سو":

يتكلف تشغيل كمية هائلة من البيانات الكثير من المال، ولهذا السبب تستمر السحابة الإلكترونية العامة في التطور. أحد حلولنا المسمى "إكسبر دي بي eXperDB" هو منصة بيانات متكاملة تعتمد على نظام إدارة قاعدة البيانات مفتوحة المصدر. مثلا، يعقد مركز التسوق المتكامل التابع لمجموعة "شين سيه غيه Sinsegae" حدثا سنويا يتدفق خلاله العملاء، مما يؤدي إلى إنشاء قدر هائل من بيانات المعاملات. من الصعب جدا التعامل مع كل تلك البيانات التي زادت فجأة. لذلك يقوم الحل الخاص بنا بضبط كمية البيانات تلقائيا على السحابة الإلكترونية ومعالجة البيانات بسرعة.

أيضا لدى "إين زينت" توقعات عالية بشأن سوق "ماي داتا MyData"، وهي كلمة تشير إلى نموذج أعمال يدمج المعلومات الشخصية المنتشرة في مؤسسات مختلفة، مثل الشركات المالية وشركات الاتصالات المتنقلة والمستشفيات، ويقدمها لمقدمي الخدمات من أطراف ثالثة. وقد أدت تعديلات على ثلاثة قوانين في مجال خصوصية البيانات في كوريا إلى أن تنجح شركات البيانات في إدارة المعلومات المالية المتكاملة بموافقة الأفراد المعنيين منذ شهر أغسطس الماضي. وهذا يعني افتتاح سوق جديدة وضخمة، مما سيوفر فرصا رائعة أخرى لشركة "إين زينت" التي شحذت قدراتها التنافسية من خلال الابتكار المستمر.

مديرها التنفيذي "جانغ إين سو":

في عام 2017، حصلنا على جائزة كوريا للابتكار في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتخطيط المستقبلي. وفي عام 2018، فزنا بالجائزة الرئاسية في فئة تطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في يوم العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وفي العام التالي، فزنا بالجائزة الأولى في منافسات شركات البرمجيات الكورية. وقد تلقينا نفس الجائزة مرة أخرى هذا العام.

وعلى صعيد آخر، بدأت "إين زينت" في استكشاف الأسواق الخارجية بجدية في عام 2019. وفي الوقت الحالي، تقدم حلول البيانات والخدمات التكنولوجية الخاصة بها إلى بنك تجاري في كمبوديا، وتخطط لتوسيع خدماتها لتشمل فيتنام واليابان. وقد ركزت الشركة دائما على التطوير التكنولوجي، حيث أعادت استثمار 60 في المائة من مبيعاتها في مجال البحث والتطوير. وتمتلك الشركة عددا من حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بإدارة المحتويات والوثائق الإلكترونية. وتقديرا لموظفيها، رفعت الشركة هذا الشهر الراتب السنوي لجميع الموظفين بمقدار 5 ملايين وون، أي ما يعادل 4500 دولار أمريكي، وقررت تزويدهم بمزايا أكبر للرعاية الاجتماعية حتى تتمكن من إسعادهم.

مديرها التنفيذي "جانغ إين سو":

نحن نهدف إلى طرح عام أولي والإدراج في البورصة خلال عام 2024. من خلال ظهورنا لأول مرة في سوق الأوراق المالية، سنعمل على تعزيز قيمة شركتنا، والاستثمار أكثر، وتوسيع نطاق الرفاهية للموظفين. ومن خلال القيام بذلك، نأمل أن نصبح شركة برمجيات عالمية.

تسعى شركة "إين زينت" إلى خلق عالم أفضل من خلال تقنياتها. وفي الواقع، استمتع العديد من الناس بحلول هذه الشركة عند إجراء المعاملات المصرفية، على الرغم من أنهم قد لا يعرفون شيئا عن الشركة نفسها. والآن، قد يتذكر العديد من الناس اسم "إين زينت"، التي طورت أحدث التقنيات بثبات على مدى العقدين الماضيين لتقديم خدمات يحتاجها الناس بشدة في الوقت الحاضر وفي المستقبل أيضا.