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قررت شركة سام سونغ للإلكترونيات استثمار 17 مليار دولار أمريكي في بناء مصنع جديد لإنتاج أشباه الموصلات، أو ما يسمى بـ"المسبك"، وذلك في بلدة "تايلور" بولاية "تكساس" الأمريكية. فخلال القمة بين رئيسيْ كوريا الجنوبية والولايات المتحدة في شهر مايو الماضي، أعلنت شركة التكنولوجيا الكورية العملاقة عن خطتها لبناء مسبكها الثاني في الولايات المتحدة. وشملت قائمة المواقع المرشحة كلا من أريزونا ونيويورك بالإضافة إلى مدينة أوستن، حيث يقع مسبكها الحالي. وفي نهاية المطاف، تم اختيار مدينة صغيرة، وهي "تايلور" التي يبلغ عدد سكانها 17 ألف نسمة. ومن خلال هذا القرار الاستثماري، ستنضم سام سونغ إلى عملية تشكيل سلسلة توريد أشباه الموصلات بقيادة الولايات المتحدة، كما ستضع الأساس لاستكشاف السوق الأمريكية التي تضم الشركات الأمريكية الكبرى مثل غوغل وتسلا وكوالكوم وغيرها.

مدير معهد البحوث الاقتصادية العالمية "كيم ديه هو":

سينتج مسبك سام سونغ الجديد في تايلور أشباه موصلات الأنظمة المتقدمة لشبكات الجيل الخامس، والحوسبة عالية الأداء، والذكاء الاصطناعي، والميتافيرس. بعد وادي السيليكون، أصبحت تكساس وجهة رائدة للعديد من الشركات الأمريكية. شركة تسلا، على سبيل المثال، ستنقل مقرها الرئيسي من كاليفورنيا إلى تكساس. قرار سام سونغ باختيار تايلور كموقع لاستثمارها البالغ 17 مليار دولار تأثر بشكل كبير بوعد المدينة بمنح حوافز لتخفيض الضرائب بقيمة 292 مليون دولار. نظرت سام سونغ أيضا في تعاون تايلور مع مصنع الشركة الحالي في مدينة أوستن، التي توجد أيضا في تكساس، مثل التزويد المستقر للكهرباء والمياه. يمكن أن يشتمل خط إنتاج سام سونغ الجديد في تايلور، جنبا إلى جنب مع مسبك أوستن، على مجمع أشباه موصلات رئيسي.

المسبك الجديد الذي سيتم إنشاؤه على موقع تبلغ مساحته 5 ملايين متر مربع، يبعد 25 كيلومترا عن مصنع الرقائق الحالي لشركة سام سونغ في أوستن. وسوف يسمح هذا القرب من مصنع تايلور بالتعاون مع مزودي المواد والمعدات بالقرب من أوستن، واستخدام البنية التحتية لأوستن مثل المياه الصناعية والكهرباء. وبمجرد بدء تشغيل مسبك تايلور في النصف الثاني من عام 2024 كما هو مخطط له، من المتوقع أن تتغير خريطة سوق مسابك أشباه الموصلات العالمية.

مدير معهد البحوث الاقتصادية العالمية "كيم ديه هو":

بينما تهيمن سام سونغ للإلكترونيات على السوق العالمية لشرائح الذاكرة، لم يبرز نشاطها في مجال مسابك أشباه الموصلات كثيرا. تحتل الشركة التايوانية "تي إس إم سي TSMC" المرتبة الأولى في هذا المجال بحصة سوقية عالمية تبلغ 52.9 في المائة، بينما تأتي شركة سام سونغ للإلكترونيات في المرتبة الثانية بفارق كبير، بنسبة 17.3 في المائة. ولكن بمجرد أن يبدأ مسبك سام سونغ الجديد في تايلور في تصنيع شرائح 3 نانومتر باستخدام أحدث التقنيات، من المرجح أن تختار العديد من الشركات سام سونغ، التي تتقدم بفارق كبير عن تي إس إم سي من حيث تكنولوجيا النانو. في هذا الصدد، سيوفر المسبك الجديد في تايلور زخما مهما لشركة سام سونغ لتصبح أكبر منتج لأشباه موصلات النظام في العالم.

هذا الاستثمار من قبل سام سونغ في الولايات المتحدة سيعزز من التحالف الكوري الأمريكي في صناعة أشباه الموصلات. ففي الوقت الحاضر، تهدف الولايات المتحدة إلى تأمين سلسلة توريد محلية للرقائق لمنع الهيمنة الصينية في أشباه الموصلات. وقد طلبت حكومة بايدن مؤخرا من كبار مصنعي الرقائق تقديم بيانات داخلية عن سلاسل توريد أشباه الموصلات، بينما تخطط شركة إنتل الأمريكية لصناعة الرقائق لإعادة الدخول في مجال أعمال مسابك أشباه الموصلات على خلفية الدعم الحكومي الأمريكي. ويشير موقف واشنطن إلى أن شركات أشباه الموصلات قد تواجه العديد من الصعوبات إذا لم يتم تضمينها في سلسلة توريد أشباه الموصلات التي تقودها الولايات المتحدة. وقد أفادت بعض التقارير بأن خطط شركة "إس كيه هاينكس" الكورية الجنوبية لصناعة الرقائق، لجلب معدات متطورة إلى مصنعها في الصين، قد تم تجميدها بسبب معارضة الولايات المتحدة. وفي سياق مماثل، قررت كل من "تي إس إم سي" و"إنتل" بناء مصانع في الولايات المتحدة. وفي الوقت نفسه، فإن حكومة الولايات المتحدة تشيد بخطة سام سونغ الاستثمارية الجريئة.

مدير معهد البحوث الاقتصادية العالمية "كيم ديه هو":

في مناسبة نادرة جدا، أصدر البيت الأبيض سلسلة من البيانات التي ترحب بقرار سام سونغ للإلكترونيات بإنشاء مصنع في تايلور. بالنسبة للولايات المتحدة، من الرائع أن ترى مصنعا جديدا يوفر فرص عمل على أرضها. علاوة على ذلك، فإن قضية أشباه الموصلات لها علاقة بمخاوف الأمن القومي الأمريكي. تعتبر أشباه الموصلات ضرورية لكل شيء من السيارات إلى الصواريخ والأسلحة الفضائية الأمريكية. الولايات المتحدة هي الأفضل في تصميم الرقائق، لكنها تستعين بمصادر خارجية للتصنيع في المسابك، حيث تهيمن دول آسيوية مثل تايوان وكوريا الجنوبية والصين على سوق المسابك. يشكل هذا الوضع تهديدا للأمن القومي في الولايات المتحدة. ومما زاد الطين بلة، أن النقص المستمر في رقائق أشباه الموصلات قد أثر سلبا على الاقتصاد الأمريكي. وفي ظل هذه الظروف، سيتم إنشاء مصنع شرائح سام سونغ الجديد في تكساس لتصنيع أشباه موصلات فائقة الدقة تبلغ 3 نانومتر. بالنسبة للولايات المتحدة، هذا يعني أنها تستطيع الهروب من أزمة سلسلة التوريد المتفاقمة وكذلك الأزمة الأمنية.

ولكن على الجانب الآخر، برزت مشكلة خلق الوظائف داخل كوريا. فقد استثمرت سام سونغ 27مليار دولار في خط "بيونغ تيك 2". وفي هذه العملية، تم توفير 30 ألف فرصة عمل. وسوف تقوم باستثمار 17 مليار دولار في المصنع الجديد في الولايات المتحدة. وإذا تم إنفاق هذا المبلغ الضخم في كوريا، فسيمكن توفير حوالي 20 ألف وظيفة محليا. أيضا فإن سام سونغ ليست الشركة الكورية الوحيدة التي تستثمر في الولايات المتحدة. فقط أعرب رئيس مجلس إدارة مجموعة "إس كيه" عن نيته استثمار 52 مليار دولار في الولايات المتحدة. وتخطط شركات تصنيع البطاريات الكورية، لاستثمار 14 مليار دولار في الولايات المتحدة. وتدرس مجموعة هيون ديه موتور أيضا استثمار 7.4 مليار دولار في الولايات المتحدة لإنتاج السيارات الكهربائية وبناء البنية التحتية ذات الصلة. إذن، لماذا تسارع الشركات الكورية للاستثمار في الولايات المتحدة؟

مدير معهد البحوث الاقتصادية العالمية "كيم ديه هو":

في ضوء وضع سوق العمل في كوريا، من المخيب للآمال أن الشركات الكورية توسع أعمالها في بلدان أخرى. لكن هذا أمر لا مفر منه. توجد العديد من الشركات التي تتعامل مع سام سونغ في الولايات المتحدة. يتعين على شركة سام سونغ، التي تكافح من أجل اللحاق بركب شركة تي إس إم سي، إنشاء مصنع في الولايات المتحدة لتأمين المزيد من العملاء. أيضا، الولايات المتحدة تمنح مزايا ضريبية ضخمة لمصنعي الرقائق في محاولة لمعالجة نقص المعروض من أشباه الموصلات. ومن المفيد اقتصاديا لشركة سام سونغ بناء خط إنتاج في الولايات المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، من المهم بالنسبة لكوريا المشاركة في سلسلة التوريد مع الولايات المتحدة. فالولايات المتحدة هي وجهة تصدير رئيسية لمصنعي السيارات الكهربائية والبطاريات الكورية، ويجب أن يفكروا في شبكة المبيعات هناك. ومع ذلك، أعتقد أن الحكومة الكورية بحاجة إلى تقديم إعفاءات ضريبية للشركات الكورية، كما يجب على الجمهور إظهار اهتمام أكبر بالشركات المحلية.

من جانبها، تقوم الحكومة الكورية بإدخال سياسات صناعية واسعة النطاق لتشجيع الاستثمار المحلي. وتخطط الشركات الكورية لإنفاق 460 مليار دولار حتى عام 2030 في صناعة أشباه الموصلات، مع تخصيص 36 مليار دولار في هذا العام وحده. وسوف تدعم الحكومة أيضا خطة مصنعي البطاريات المحليين لاستثمار إجمالي 35 مليار دولار حتى عام 2030. وبالنسبة لصناعة بناء السفن، حددت الحكومة هدفا يتمثل في زيادة الحصة السوقية للسفن ذاتية القيادة إلى 75 بالمائة، والسفن الصديقة للبيئة إلى 50 بالمائة، حتى عام 2030. وسوف تشجع الحكومة أيضا الشركات التي تمارس أنشطة تجارية في الخارج على العودة إلى الداخل وتوسيع نطاق الدعم لتلك الشركات. ويدعو المحللون الحكومة إلى تنفيذ استراتيجيات بطريقة متوازنة من خلال خلق المزيد من التآزر بين الصناعات المحلية والشركات العاملة في الخارج.

مدير معهد البحوث الاقتصادية العالمية "كيم ديه هو":

بصرف النظر عن توسع أعمال الشركات الكورية في الولايات المتحدة وأوربا، تمت تقوية الاستثمار محليا إلى حد ما. ومع الحفاظ على علاقات تكميلية متبادلة المنفعة مع الشركات في الولايات المتحدة وأوربا، يمكن للمصنعين الكوريين إنتاج قطع الغيار والمواد محليا. بهذا المعنى، فإن إنشاء المصانع في الولايات المتحدة قد لا يضعف الصناعات المحلية بالكامل. بدلا من ذلك، تقوم كوريا بإنشاء نماذج أعمال خاصة بها لاستكشاف الأسواق في آسيا وأوربا، مما سيؤدي إلى استثمارات كبيرة في تنمية الموارد البشرية. وإذا فشلت الصناعات الكورية في ترسيخ جذورها في السوق المحلية، فسوف تتجنبها الأسواق الخارجية في نهاية المطاف. بالنظر إلى ذلك، من الضروري إيلاء اهتمام أكبر للاستثمار في صناعات أشباه الموصلات المحلية والبطاريات الثانوية وبناء السفن.

وسط جائحة كورونا، أدت الاضطرابات في سلاسل التوريد العالمية إلى إغراق العالم بأسره في حالة من الارتباك، بينما اشتدت المعركة بين الولايات المتحدة والصين من أجل الهيمنة على العالم. وبالنسبة للحكومة والشركات الكورية على حد سواء، فإن الابتكار ليس مسألة اختيارية، لكنه يجب أن يكون استراتيجية رئيسية من أجل البقاء.