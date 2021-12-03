جهود مبتكرة لمنع إغلاق مدرسة قديمة في مقاطعة جنوب جولا

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اشتهرت منطقة بعيدة عن العاصمة سيول تقع في آخر مقاطعة جنوب "جولا"، حيث تتميز هذه المنطقة بقلة عدد سكانها من بين المناطق المجاورة. ويوجد فيها مدرسة ابتدائية افتتحت لأول مرة في عام 1922. وهذه المدرسة التي تشتهر بتاريخها العريق، ظلت تتعرض لاحتمال الإغلاق الباب بسبب قلة عدد الطلاب، الذي يبلغ حاليا 18 فقط، خاصة أن أغلبهم أولاد المعلمين في المدرسة. ولمنع إغلاقها، دخلت أربع مسنات هذه المدرسة الابتدائية، لكن ذلك لا يكفي. وكان من المتوقع ألا يوجد أي طالب جديد في المدرسة العام القادم. إلا أن سكان المنطقة أنشؤو لجنة لإنقاذ للمدرسة. وتخطط هذه اللجنة لإقامة ملتقى لتقديم المدرسة الابتدائية والمدرسة الإعدادية في مطلع الشهر القادم. وفور الإعلان عن ذلك، تدفق الآباء والأمهات والأولاد إلى التقدم بطلبات لحضور الملتقى. كما تقدمت 65 أسرة بطلبات للانتقال إلى المنطقة لدخول هاتين المدرستين. ومن بينها أسر قادمة من العاصمة سيول التي تبعد حوالي 400 كيلومتر. ويزداد عدد المتقدمين بالطلبات يوما بعد يوم. وذلك نتيجة للجهود المبذولة من قبل سكان المنطقة وإدارة المنطقة معا. حيث أنه إذا التحق الأولاد بهذه المدرسة، ستُمنح لهم فرصة السفر إلى الخارج لتجربة الدراسة في مدارس أجنبية. أما للوالدين، فيُمنح لهم سكن في منازل مُقدمة من قبل إدارة المنطقة، كما تضمن إدارة المنطقة لهم فرص عمل هناك، وتتحمل المدرسة مسؤولية تدريس الطلاب الإضافي بعد انتهاء الدرس اليومي بدلا من الوالدين. ليس هذا فقط، بل يمكن لجميع الطلاب الحصول على منح دراسية وغيرها. باختصار، تُمنح للآباء والأمهات فرص للعمل والسكن، وللطلاب فرص دراسية عديدة. تجدر الإشارة إلى أن تدريس الأولاد والسكن في العاصمة سيول وفي المدن الكبيرة، يتكلف كثيرا. يذكر أن رئيس اللجنة التي تشرف على هذه الخطط المبدعة، كان يسكن في سيول لمدة 45 سنة، ثم انتقل إلى تلك المنطقة لبدء حياته من جديد كمزارع. ويقول إن حياته الحالية المريحة والسعيدة دليل على مميزات العيش في المناطق البعيدة عن المدن.