زيادة أسعار الدجاج المقلي بالطريقة الكورية

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تشتهر ثقافة تناول لحم الدجاج المقلي أو المشوي بالنمط الكوري بين السياح، حيث من بين الخطط التي يود الزوار الأجانب تنفيذها فور وصولهم إلى كوريا، تناول لحم الدجاج المقلي. وكذلك فأن هذا الأكل يحظى بشعبية على نطاق واسع بين الفئات المختلفة في المجتمع الكوري منذ فترة طويلة. وذلك بفضل سعره الرخيص مقارنة مع اللحوم الأخرى، حيث يستطيع عامة الناس تناوله، ولذلك يُدعى "الأكل الشعبي"، لكن هذا الأكل أصبح السبب في أكبر جدل يجري حاليا بين الناس. بدأ الجدل فور رفع أحد المحلات المتخصصة في توصيل هذا الأكل، لثمن لحم الدجاج. حيث وصل إلى عشرين ألف وون أي 18 دولارا لكل وجبة. وسرعان ما تبعته محلات أخرى، وبالتالي لم يعد لحم الدجاج المقلي أكلة شعبية.

في هذا السياق، تطرق كاتب متخصص في المأكولات، إلى الشكوى من سعر الدجاج المقلي الغالي، وقال إنه غير لذيذ لأنه مصنوع من دجاج صغير يبلغ وزنه حوالي كيلوغرام ونصف فقط. ودليلا على ذلك حسبما قال، اقترح قراءة التقرير الصادر عن موقع المعهد الوطني للعلوم الحيوانية بهذا الشأن. كما أضاف أن المحلات الكورية فقط تستخدم هذا الدجاج الصغير، بينما يُستخدم الدجاج الكبير في البلدان الأخرى. ردا على ذلك، أنكر اتحاد لحوم الدواجن كلام ذلك الكاتب، لكنه في نفس الوقت، اعترف بأن جزءا من كلامه صحيح، مثل استخدام الدجاج الصغير مقارنة مع البلدان الأخرى. وأضاف الاتحاد أن مذاق لحم الدجاج، لا يعتمد على الحجم أو الوزن، بل على بعض العناصر الأخرى التي تحتوي عليها لحوم الدجاج. وسط ذلك، يميل عامة الناس إلى تصديق كلام الكاتب أكثر من كلام اتحاد الدواجن أو أصحاب المحلات، خاصة حول السعر الغالي للحم الدجاج.

تجدر الإشارة إلى أن لحم الدجاج المقلي المطبوخ بالطريقة الكورية اختير كأكثر أكل كوري تفضيلا من قبل الأجانب. وذلك على أساس استبيان أُجري خلال شهري أغسطس وسبتمبر الماضيين، بمشاركة 85 ألف شخص في 17 مدينة من مدن العالم. وتشمل القائمة بكين وبانكوك ونيويورك وباريس وغيرها. كما تبين في هذا الاستبيان أن هؤلاء الأجانب يتناولون الدجاج المقلي في أحيان كثيرة أيضا. بالرغم من ذلك، ما زال الجدل الشديد قائما حتى الآن على مواقع الإنترنت بين مؤيدي الكاتب ومعارضيه، لكن أغلب المواطنين الكوريين، يرغبون في تخفيض سعر لحم الدجاج المقلي.