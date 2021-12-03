شعبية متزايدة للإجازة الفلاحية بين الموظفين

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يحظى نوع جديد من الإجازات، الذي يُدعى "الإجازة الفلاحية"، بشعبية متزايدة بين الفئات العمرية في الثلاثينيات والأربعينيات في المجتمع الكوري حاليا. وتعني هذه الإجازة، قضاء إجازة في قرية والمشاركة في الزراعة، مما يعزز الشعور بالراحة النفسية. يُشار إلى إنه وسط استمرار جائحة كورونا، يخرج الناس من المدن متوجهين إلى الطبيعة. وهذا يختلف عن الإجازة في خيمة أو في شاحنة، حيث نحتاج إلى تجهيز بعض الأشياء مثل أدوات المطبخ والمواد الغذائية للطبخ. ويستغرق ذلك وقتا للتجهيز للسفر، وبعد الوصول إلى أي مكان، يمكن إنشاء خيمة والطبخ وغير ذلك من الأشياء الكثيرة. بينما عندما السفر إلى القرية، يمكن زيارتها بسهولة بدون تجهيز الكثير من الأشياء. ويمكن أيضا ممارسة الزراعة، ثم تناول ما زرعناه. على سبيل المثال، تشتهر مدينة "كو تشانغ" التي تم تعيينها كمحمية للدوائر البيولوجية من قبل منظمة اليونيسكو، ببيئة مريحة للزوار. حيث توجد فيها فنادق ومزارع، وورشة عمل يمكن للزوار فيها تجربة الزراعة والطبخ أو صنع بعض المستلزمات، إلى جانب تجربة رعاية الدواجن. ولذلك يستطيع الزوار أخذ راحة في الطبيعة النقية وتجربة الحياة الفلاحية لفترة قصيرة حسب غرض الزيارة. وأيضا يمكن للزوار المشاركة في صنع الكيمتشي، خاصة يستطيعون صنع الكيمتشي بمواد غذائية وتوابل مزروعة في تلك المنطقة، ومزروعة بطريقة صديقة للبيئة. وبفضل مثل هذه الفوائد، هناك العديد من الأسر التي تتدفق إلى الريف أو القرى في كل نهاية الأسبوع. حيث يستمتعون بمختلف أنواع التجارب، مثل نثر البذور، أو صنع مربى الفواكه، وإعداد بعض الحلويات أو الأطباق معا.