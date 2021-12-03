هالليو تنعش الصادرات الكورية من المنتجات الزراعية والسمكية

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تجاوز قيمة الصادرات الكورية السنوية من المنتجات الزراعية والسمكية عشرة مليارات دولار لأول مرة. ولأنه مازال يتبقى شهر على نهاية هذا العام، فمن المتوقع أن تزداد أكثر. ومن الأسباب الرئيسية في ذلك تأثير جائحة كورونا التي ظلت مستمرة لمدة حوالي عامين وارتفاع شعبية الموجة الكورية هالليو. في هذا السياق، قالت وزارتا الزراعية والشؤون الريفية، والمحيطات والثروة السمكية أمس إن قيمة الصادرات الكورية التراكمية من المنتجات الزراعية والسمكية من شهر يناير الماضي وحتى الخامس والعشرين من هذا الشهر بلغت عشرة مليارات ومائة وثلاثين مليون دولار. بهذا تجاوزت الرقم القياسي السابق، البالغ تسعة مليارات وثمانمائة وسبعين مليون دولار، والذي كان قد تم تسجيله في العام الماضي. كما جاء ذلك لأول مرة منذ نصف قرن، أي منذ عام ألف وتسعمائة وواحد وسبعين الذي بدأ فيه إجراء الإحصاءات ذات الصلة. ويمثل تأثير وباء كورونا أهم الأسباب في هذه الزيادة. فمع زيادة الاهتمام بقدرة المناعة، زادت الصادرات الكورية من المخلل الكوري "الكيمتشي" و"الجينسينغ" اللذين يساعدان على تعزيز المناعة زيادة ملحوظة. كما لعبت زيادة الطلب على المنتجات المحفوظة دورا كبيرا في ارتفاع الصادرات من المعكرونة الفورية "راميون". بالإضافة إلى ذلك تم تنويع الدول التي تستورد المنتجات الغذائية الكورية. مثلا، تم تصدير الأعشاب البحرية "كيم" إلى مائة وثلاث عشرة دولة، وبلغت قيمة صادراتها ستمائة مليون دولار لتسجل الأعلى من بين الأصناف الفردية من المنتجات الزراعية والسمكية.

يذكر أنه من المؤكد أن لارتفاع شعبية الموجة الكورية الناتج عن فرقة بي تي إس ومسلسل "لعبة الحبار"، دورا كبيرا في ذلك. وفي مسح أجرته لجنة الترويج للأطعمة الكورية خلال شهري أغسطس وسبتمبر الماضيين على حوالي ثمانية آلاف وخمسمائة شخص في سبع عشرة مدينة حول العالم، أجاب سبعون بالمائة منهم بأنهم يهتمون بالأطعمة الكورية. كما تبين في هذا المسح أن أكثر الأطعمة الكورية التي يتناولها الأجانب هي الدجاج المقلي بالأسلوب الكوري بعد أن اختاره ثلاثون بالمائة من المشاركين فيه. كما أختار ثمانية وعشرون بالمائة منهم المخلل "الكيمتشي" بينما اختار سبعة وعشرون بالمائة منهم طبق "بيبيمباب" أي الأرز المختلط بالخضروات. وأجاب خمسة وتسعون بالمائة بأنهم راضون عن الأطعمة الكورية. يذكر أن هذه النسبة زادت بثلاثة فاصل خمسة بالمائة عن مسح العام الماضي. وحسب شهرة الأطعمة الكورية في تلك المدن، احتلت مدينة "هوتشي مين" الفيتنامية المركز الأول بثلاثة وثمانين بالمائة وتلتها جاكارتا بإندونسيا بواحد وثمانين بالمائة، وكوالالمبور في ماليزيا بثمانية وسبعين بالمائة، وبكين الصينية بأربعة وسبعين بالمائة، وهو ما يشير إلى ارتفاع شهرة الأطعمة الكورية خاصة في بلدان جنوب شرق آسيا.