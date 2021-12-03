زيادة عدد الطلاب الدوليين الذين يدرسون في الجامعات الكورية عن بعد

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هنالك ظاهرة طريفة تتمثل في زيادة عدد الطلاب الدوليين الذين يدرسون في الجامعات الكورية مع استمرار الفصول الدراسية عبر الفيديو لمدة عامين بسبب لجائحة كورونا. ورغم أن تلك الفصول الدراسية جعلتهم يتخلون عن اكتساب الخبرات المحلية وبناء علاقات في كوريا، وهما مزايا الدراسة الرئيسية في الخارج، إلا أنه يمكنهم الحصول على شهادة جامعية كورية دون نفقات الأمر الذي ساهم في تفضيل الطلاب الدوليين للدراسة في كوريا عبر الإنترنت. ولم تظهر هذه الزيادة في الجامعات الكورية فقط، بل وأيضا في الكليات الإعدادية التي تساعد الأجانب في الحصول على تأشيرات للعمل في كوريا. في هذا السياق، قالت وزارة التعليم الكورية أمس أن عدد الطلاب الدوليين المسجلين في برامج الدرجات العلمية في مؤسسات التعليم العالي زاد بنسبة عشرين بالمائة خلال العامين الماضيين من مائة ألف ومائتين وخمسة عشر طالبا في عام 2019 إلى مائة وثلاثة عشر ألفا وثلاثة طلاب في عام 2020، ثم حوالي مائة وعشرين ألف طالب في هذا العام. في المقابل، انخفض عدد الطلاب المسجلين في الدورات غير الدراسية مثل معاهد اللغات من 60 ألف طالب في عام 2019 إلى اثنين وثلاثين ألفا ومائتين وثلاثة وستين طالبا في عام 2021. كما انخفض عدد الطلاب الأجانب المقيمين في كوريا من 160 ألفا في عام 2019 إلى مائة واثنين وأربعين ألفا وخمسمائة وتسعة وستين طالبا في عام 2020. يرجع السبب في ذلك إلى انخفاض عدد الطلاب الدوليين الحاصلين على درجات علمية وبرامج بدون درجات في أثناء الإقامة في كوريا، وزيادة عدد الطلاب الدوليين الذين يأخذون برامج للحصول على درجات دون الإقامة في البلاد. ومن الأسباب الرئيسية في زيادة عدد الطلاب الدوليين في كوريا رغم إلقاء الدروس عبر الإنترنت تغيير الحكومة الصينية لسياسة التعليم. حيث تبلغ نسبة الطلاب الصينيين من إجمالي عدد الطلاب الدوليين في كوريا حوالي أربعة وأربعين بالمائة. وبعد أن اعترفت الحكومة الصينية بالدراسة في الخارج من خلال الفصول الدراسية عبر الإنترنت مثل الحصول على شهادة في الخارج، تم تقليل العقبات التي يواجهها الطلاب الصينيون للدراسة في كوريا. وكانت سلطات التعليم الصينية تسمح في الماضي بالدراسة عبر الإنترنت في عدد صغير من البلدان بما فيها بريطانيا من أجل منع الزيادة المفرطة في الدراسة في الخارج إلا أن كوريا أدرجت في قائمة هذه الدول منذ العام الماضي.