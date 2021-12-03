رواج سوق اقتصاد المشاركة بين المستهلكين الكوريين

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تنمو سوق الاشتراك في كوريا نموا كبيرا وسريعا. وقد أصبح اقتصاد الاشتراك المتمثل في تلقي منتجات أو خدمات معينة مقابل دفع مبالغ معينة من الاتجاهات الجديدة والسائدة في كوريا. ومن بين الأسباب الرئيسية في ذلك: تقليل التكلفة الأولية وزيادة السهولة بين المستهلكين، والحصول على عملاء ثابتين بالنسبة للشركات. وقال معهد كي تيKT للاقتصاد والإدارة مؤخرا إن حجم سوق اقتصاد الاشتراك المحلية زاد بخمسة وخمسين بالمائة خلال الخمس سنوات الماضية، من واحد وعشرين مليارا وستمائة مليون دولار في عام ألفين وستة عشر، إلى ثلاثة وثلاثين مليارا وأربعمائة وعشرين مليون دولار في العام الماضي. وتتمثل ميزة الاشتراك في أنه يقلل التكلفة الأولية، حيث تسمح خدمة الاشتراك في الأجهزة المنزلية بتجربة أجهزة منزلية باهظة الثمن بأسعار منخفضة نسبيا. وفي مسح أخير جرى على ألف مستهلك كوري تبين أن اثنين وثلاثين بالمائة منهم جربوا استخدام خدمات الاشتراك في غضون العام الأخير. وحول أنواع الخدمات، أجاب أربعة وستون بالمائة منهم بتحميل الفيديوهات، بينما أجاب تسعة وعشرون بالمائة منهم بمصادر الموسيقى. كما أجاب سبعة عشر بالمائة منهم بتسوق الملابس والزهور وغيرها، وأجاب أربعة عشر بالمائة منهم بالصحف والمجلات. كما أجاب خمسة وثمانون بالمائة منهم بأنهم يخططون للحفاظ على الاشتراكات في المستقبل أو زيادة مستوياتها.