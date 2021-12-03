ترتيبات للاحتفال بعيد الميلاد في ساحة أرينا ببرج لوتي العالمي

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مع اقتراب موسم الكريسماس، يقوم كبار تجار التجزئة مثل المتاجر الكبرى ومراكز التسوق بإضاءة أشجار عيد الميلاد الخاصة بهم واحدة تلو الأخرى. هذا العام، على وجه الخصوص، مع تطبيق نظام "التعايش مع كورونا" من أجل استعادة الحياة اليومية خطوة بخطوة، كان التركيز ينصب أكثر على تهدئة قلوب المواطنين المتعبين والسماح لهم باسترجاع آمالهم من جديد. ففي يوم الثاني والعشرين من الشهر الماضي، تعاون برج لوتي العالمي مع "سواروفسكي"، العلامة التجارية لأسلوب الحياة الكريستالية، لإضاءة شجرة عيد الميلاد التي يبلغ ارتفاعها 15 مترا والمزينة بـ30 ألف بلورة، في ساحة "أرينا" ببرج لوتي العالمي الواقع في سيول. وبالإضافة إلى ذلك، تم نقل الأضواء الحمراء والخضراء والبيضاء التي ترمز إلى عيد الميلاد على شاشة الجدار الخارجي التي يبلغ ارتفاعها 555 مترا لإنشاء فيديو لـ"أكبر شجرة لعيد الميلاد على وجه الأرض".

الجدير بالذكر أن برج لوتي العالمي هو أطول مبنى في كوريا وخامس أطول مبنى في العالم. واحتفالا بعيد الميلاد، تقام حاليا عروض الوسائط المتعددة للكريسماس كل 14 دقيقة من 5 مساء إلى 10 مساء، وحتى يوم 26 من هذا الشهر. ويمكن الاستمتاع بعرض الوسائط المتعددة ومشاهدة برج لوتي العالمي. وتماشيا مع ترانيم الكريسماس، يتم عرض 4000 ندفة ثلجية رقمية ونجوم وأضواء مجرة درب التبانة على جدران البرج.

في هذا الصدد، اعتبارا من نهاية شهر أكتوبر الماضي، بدأت معظم المتاجر الشهيرة في كوريا أيضا في تزيين المظهر الخارجي ومحيطها للاحتفال بعيد الميلاد في وقت أبكر من المعتاد. في حالة متجر لوتي متعدد الأقسام، بدءا من المتجر الرئيسي في السادس من الشهر الماضي، تم تزيين المبنى بموضوع عيد الميلاد. وهذا العام، نفّذ متجر لوتي متعدد الأقسام مشروع " ليتل كلاود" لتقديم السعادة والأمل للأشخاص مع "Friends With You"، وهو فنان أمريكي مشهور عالميا قام بتركيب "القمر السوبر" الذي كان يطفو على بحيرة "سوك تشون" ويبلغ قطره عشرين مترا في عام 2016.

الجدير بالذكر أن مشروع "ليتل كلاود" هذا مصمم لإعطاء سعادة وطاقة جديدة لأولئك الذين يعانون من صعوبات بسبب فيروس كورونا من خلال تزيين المبنى، بما في ذلك تركيب بالونات فنية كبيرة على شكل سحابة. وبموجب هذا المشروع، سيتم تركيب بالون الفن الكبير '' ليتل كلاود'' الذي يبلغ ارتفاعه 11 مترا، على سطح المبنى الرئيسي، وتم تزيين الجزء الخارجي من المبنى بزخارف مناسبة لموضوع "حفلة عيد الميلاد البيضاء"، مثل النجوم والسحب، ورقاقات الثلج وشجرة عيد الميلاد الكبيرة. يذكر أنه في العام الماضي، كان من الصعب الشعور بجو عيد الميلاد بسبب الانتشار العالمي لفيروس كورونا، ولكن هذا العام، سيتم تثبيت أشجار عيد الميلاد الكبيرة في الشوارع ومن المتوقع أن ترن الترانيم في كل شارع مرة أخرى. ولكن مع ظهور المتحور الجديد "أوميكرون"، أغلقت بعض الدول حدودها مرة أخرى. ومع ذلك، يتوقع أن يشعر المواطنون الذين سئموا من فيروس كورونا بالراحة في قلوبهم من خلال النظر إلى شجرة عيد الميلاد المتلألئة، والتمكن من تجاوز هذه الأزمة مرة أخرى.