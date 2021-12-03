كوريا تقدم منحة من الأدوية واللوازم الطبية لضحايا حرائق الغابات في الجزائر

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ضمن إطار المنحة التضامنية مع الجزائر عقب حرائق الغابات التي مست العديد من الولايات الجزائرية، قدم السفير الكوري لدى الجزائر "كيم تشانغ مو" والوكالة الكورية للتعاون الدولي "كويكا" الأسبوع الماضي منحة بقيمة 180 ألف دولار للهلال الأحمر الجزائري.

وتضم المنحة الكورية أدوية لعلاج الحروق وبعض اللوازم الطبية، وكذلك عددا من الكراسي المتحركة والمولدات الكهربائية لدعم المناطق المعزولة.

وأقيم حفل تسليم هذه المساعدات الإنسانية بحضور ممثلي وزارتي الشؤون الخارجية والجالية الكورية، والجماعات المحلية، إلى جانب رئيسة الهلال الأحمر الجزائري السيدة "سعيدة بن حبيلس".

وسيتم توزيع هذه المساعدات على الولايات المتضررة، وهي "تيزي أوزو" و"بجاية" و"سطيف" و"جيجل" و"سكيكدة" و"سوق أهراس" و"أم البواقي" و"خنشلة" و"البويرة" و"المدية" و"الطارف" و"بومرداس".

وبهذه المناسبة، جدد السفير الكوري تعازيه لأسر الضحايا، معربا عن أمله في أن يسهم هذا الدعم في تعزيز الصداقة والتضامن بين كوريا الجنوبية والجزائر.

وكانت الجزائر قد أعلنت الحداد الوطني لمدة 3 أيام على ضحايا حرائق الغابات التي اجتاحت مناطق مختلفة من البلاد في شهر أغسطس الماضي وأسفرت عن سقوط عشرات القتلى.