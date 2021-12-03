نائب وزير الخارجية الكوري يبحث مع السفراء العرب سبل زيادة التعاون المشترك

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أجرى نائب وزير الخارجية الكوري "تشيه جونغ كون" لقاءً مع السفراء العرب لدى كوريا الجنوبية الأسبوع الماضي، وبحث معهم سبل زيادة التعاون بين كوريا الجنوبية والدول العربية.

وفي أثناء اللقاء، اقترح "تشيه" على السفراء العرب بذل جهود مشتركة لتوسيع آفاق التعاون بين المنطقتين لتشمل مجالات جديدة، متجاوزة المجالات التي تتركز حاليا على الإنشاءات والطاقة.

وأشار "تشيه" إلى أن كوريا الجنوبية تبذل جهودا لتنمية التبادلات الدبلوماسية النشطة وجها لوجه مع الدول العربية رغم جائحة كورونا، مؤكدا أن الحكومة الكورية ستقوم بتعزيز هذه التبادلات في العام القادم أيضا.

وحضر اللقاء سفراء 13 دولة عربية، وهي: مصر وليبيا والمغرب والسعودية والسودان والإمارات والجزائر وعُمان والأردن والعراق وقطر والكويت وتونس.

وكان نائب وزير الخارجية الكوري "تشيه" قد أجرى لقاء مماثلا مع السفراء العرب لدى كوريا الجنوبية في شهر يونيو الماضي، حيث بحث معهم التعاون المشترك لمكافحة فيروس كورونا، وسبل تنمية التعاون والتبادل في مرحلة ما بعد أزمة كورونا.