أسباب شعبية الدراما الكورية في الدول العربية

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حيال اجتذاب المسلسلين الكوريين الأخيرين للدراما الخيالية "لعبة الحبار" و"الجحيم" الجماهير حول العالم، أصبحنا نتساءل حول أسرار الشعبية التي تحظى بها الدراما الكورية على مستوى العالم، بما في ذلك الدول العربية.

ويرجع تاريخ هذه الشعبية إلى أعوام التسعينيات من القرن الماضي التي كانت كوريا الجنوبية تبذل فيها جهودها لنشر موجة الثقافة الكورية "هالليو" حول العالم.

ويمكننا القول إن المسلسلات الكورية كانت تقود تلك الجهود، حيث حصل المسلسل "أغاني الشتاء" القديم بطولة الممثلة "تشيه جي أو" والممثل "بيه يونغ جون"، على إقبال كبير في مصر بعد أن تم بثه هناك في عام 2005.

والشيء المثير للملاحظة هو أن معجبي ذلك المسلسل كانوا يحرصون على العودة إلى بيوتهم مبكرا لمتابعة حلقاته التي كانت تذاع عبر التلفزيون في الساعة التاسعة والنصف ليلا.

وفي مقال كتبته الكاتبة المصرية "سامية علي" مؤخرا لموقع قناة الجزيرة، قامت بتحليل أسباب اهتمام المشاهدين بالدراما الكورية. وقالت إن هناك أكثر من سبب وراء الإقبال على الدراما الكورية.

وأرجعت "سامية علي" السبب الأول إلى الحبكة التي تمتاز بالرومانسية المفرطة، والبطل الذي يحمي البطلة، والحب الذي سوف تصادفه الفتاة الفقيرة أو التي ليست على قدر كبير من الجمال مقارنة بالبطل.

والسبب الثاني هو جمال الحياة في كوريا الجنوبية، خاصة الشوارع النظيفة والمناظر البديعة حتى إن أفقر البطلات تعيش في مكان آدمي مقارنة بمعظم الأسر المتوسطة في بعض البلدان العربية.

أما السبب الثالث فهو عرض الأكلات الكورية وطعام الشارع الشهي الذي يتيح فرصة للتعرف على أشهر الأكلات الكورية، خاصة الكيمتشي الذي يعد واحدا من الأطعمة الأساسية المقدمة على المائدة الكورية.

كما أرجعت الكاتبة المصرية السبب الرابع إلى أن معظم المسلسلات الكورية عائلية وخالية من الألفاظ البذيئة ومشاهد العنف أو العري أو العلاقات المثلية، والتي من الصعب أن نجد مسلسلا أمريكيا بدونها أو بدون الإشارة إليها.

والسبب الخامس والأخير هو أن العائلات في كوريا الجنوبية تشبه العائلات العربية، مما يجعل المشاهدين العرب لا يشعرون وكأنهم يرون شيئا غريبا.

لكنها أضافت أن الحبكات التقليدية التي أحبها المشاهدون العرب بدأت تختلف الآن بسبب إنتاج "نتفليكس" لعدد من المسلسلات الكورية ووضعت فيها الكثير من العنف والمشاهد الخارجة. غير أن معظم القنوات الكورية لا تزال تنتج مسلسلاتها الخاصة بتلك الحبكات الجميلة الهادئة.

كانت هذه هي تحليلات الكاتبة "سامية علي" للأسباب وراء الإقبال الكبير الذي تحظى به الدراما الكورية في الدول العربية. فهل توافقون على آرائها؟

نود أن نتعرف على آرائكم الشخصية حول أسرار حصول الدراما الكورية على شعبية كبيرة في الدول العربية، ويمكنكم كتابة آرائكم في موقعنا على فيسبوك، وسوف نشاركها معا ضمن حلقة الأسبوع القادم.