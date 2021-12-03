السفير الكوري لدى القاهرة يقول إنه سيعين نفسه سفيرا فخريا للثقافة المصرية

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أقيم يوم الخامس والعشرين من شهر نوفمبر الجاري حفل افتتاح لطريق الكباش بمدينة الأقصر المصرية بحضور عدد كبير من المسؤولين الأجانب وسفراء الدول بالقاهرة، ومنهم السفير الكوري "هونغ جين ووك".

وأشاد السفير الكوري "هونغ" بحفل افتتاح طريق الكباش بالأقصر، وقال إنه قرر تعيين نفسه سفيرا فخريا للثقافة المصرية في كوريا الجنوبية، معربا عن سعادته بالحضور.

وبعد أن شاهد فعاليات افتتاح طريق الكباش، قال السفير "هونغ" إنه سيشجع المزيد من الكوريين على القدوم إلى مصر، وتذوق كل مزايا الأرض والثقافة المصرية والشعب المصري، مؤكدا أن ذلك سيؤدي بالتأكيد إلى علاقات أقوى بين كوريا الجنوبية ومصر من خلال تعزيز التفاهم بين شعبي البلدين.

وكان السفير الكوري "هونغ" واحدا من عدة سفراء أجانب تمت دعوتهم لحضور الافتتاح التاريخي لطريق الكباش القديم الذي يبلغ طوله 2.7 كيلومتر في الأقصر، وأعجب بتلك اللحظات التاريخية.

يشار إلى أن السفير "هونغ" بذل قصارى جهده للسفر قدر الإمكان في مصر رغم جائحة كورونا، بدءا من الإسكندرية ومرورا ببور سعيد والإسماعيلية والجونة، ووصولا إلى أسوان وأبو سمبل، واكتشف خلال هذه الزيارات ليس فقط التراث الثقافي المعروف بالفعل، ولكن أيضا الجمال الطبيعي للأرض، والأهم من ذلك حسن الضيافة من الشعب المصري.

كما أعرب عن امتنانه للشعب المصري على اهتمامه المتزايد باستمرار بما يسمي بموجة الثقافة الكورية، كالأغاني والأفلام ومسلسلات الدراما.