سون جونغ هوا: كوريا تعرف الفرص الكامنة المنتظرة في المغرب

رجل الأعمال الكوري "سون جونغ هوا"، يشغل منصب رئيس جمعية الصداقة الكورية المغربية منذ سبتمبر 2020، وقد اختير مؤخرا ليكون القنصل الفخري للمغرب لدى كوريا، ويقول في مقابلة مع القسم العربي إن الجمعية تقوم بعدد من الأنشطة مثل جمع التبرعات وتنفيذ بعض الأعمال الخيرية وتشجيع المشروعات المشتركة بين البلدين.









ويؤكد القنصل الفخري للمغرب لدى كوريا على أن البعد الجغرافي بين المملكة المغربية وكوريا لم يمثل مشكلة في تقوية العلاقات بين البلدين، حيث إن المغرب كان من أوائل الدول التي تقيم علاقات رسمية مع كوريا من بين الدول الإفريقية. وأشاد السيد/ سون بلطف الشعب المغربي والطبيعة الجميلة هناك، وقال إنه يشعر بأن البيئة في المغرب والحكومة المغربية تقدم الدعم اللازم لرجال الأعمال الكوريين.

وعن مهام القنصل الفخري يقول إنها تشمل العمل على الحفاظ الطبية بين البلدين من خلال التعاون بين سفارتي البلدين، كما تحدث أيضا عن الطعام المغربي، خاصة الكسكس، وقال إنه سيتناول وجبة منه مع سفير المغرب لدى كوريا.









وأشار القنصل الفخري للمغرب إلى أن كوريا تعرف الفرص الكامنة المنتظرة في المغرب، ولذلك فإن الشركات الكورية الكبرى موجودة بالفعل بقوة هناك، وقال إن العلاقات بين البلدين تشمل عدة مجالات متنوعة مثل صناعة السيارات والتكنولوجيا والطاقة وإنتاج الأفلام والمسلسلات.

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