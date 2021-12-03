ثقافة الزفاف في كوريا الشمالية

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بشكل عام، يتزوج الرجل والمرأة اللذان يحبان بعضهما البعض وينشئان أسرة، وفقا للأعراف أو القانون. وعند الحديث عن الزواج، قد تكون هناك اختلافات طفيفة في الشكل والسمات، اعتمادا على كل منطقة حول العالم.

نائبة رئيس المعهد الكوري للتوحيد الوطني"جو جونغ آه ":

في كوريا الشمالية، تعتبر الأسرة هي الوحدة الأساسية للمجتمع. تولي الدولة أهمية كبيرة للثورة والصقل الأيديولوجي داخل الأسرة. بالمعنى السياسي، يشكل الزواج أصغر وحدة يتكون منها المجتمع. ومن الناحية الرسمية، يُنظر إلى المرتبطين بالزواج على أنهم رفاق لهم نفس الهدف وهو تحقيق ثورة اجتماعية. لكن في الواقع، لا تختلف حياتهم عن حياة نظرائهم في كوريا الجنوبية.





إذن كيف ينظم القانون في كوريا الشمالية إجراءات الارتباط والزواج بشكل عام؟

نائبة رئيس المعهد الكوري للتوحيد الوطني"جو جونغ آه ":

يضمن قانون الأسرة في كوريا الشمالية أن الرجال والنساء الذين بلغوا سن الزواج يمكنهم اختيار الزوج الذي يريدونه والارتباط بعقد الزواج بحرية. يعتبر الزواج صحيحا فقط عندما يتم تسجيله في المكتب المعني. في كوريا الشمالية الاشتراكية، توفر الدولة الطعام والمنازل للأسر التي تتشكل بعد الزيجات. أي أنه من الضروري أن يتزوج شخص بالغ وينتمي إلى أسرة لتلقي حصص غذائية وإمدادات أخرى بالإضافة إلى منزل. بعد فترة المسيرة الشاقة في التسعينيات، انهار نظام الحصص الغذائية الحكومي في معظم مناطق كوريا الشمالية. وهذا يعني أن الأسر فقدت معناها كوحدة تقنين معترف بها من قبل الدولة.





في كوريا الشمالية، ليس هناك أي مفهوم لصناعة الزفاف على الإطلاق. تقليديا، تقام مراسم الزفاف في منزل العريس أو العروس، ويقوم أفراد الأسرة بجميع الاستعدادات اللازمة بما في ذلك إعداد الطعام. وفي حفل الزفاف، عادة ما ترتدي العرائس الملابس الكورية التقليدية هانبوك، بينما يرتدي العرسان بذلات غربية. ويختلف طعام الزفاف من منطقة إلى أخرى، ولكن بشكل عام، يتم تقديم كعك الأرز وبعض المعكرونة.

نائبة رئيس المعهد الكوري للتوحيد الوطني"جو جونغ آه ":

لا توجد قاعات زفاف معينة في كوريا الشمالية، على الرغم من ملاحظة بعض التغييرات في مشهد الزفاف المحلي مؤخرا. عادة ما يزور العريس منزل العروس ويقيم حفلا هناك. ثم تزور العروس منزل العريس لتكرار نفس الحدث. من خلال الاحتفالين المنفصلين، يتم الإعلان عن حفل زفاف الزوجين. هذا مشابه لحفل الزفاف الكوري التقليدي في العصور القديمة. بعد أن تضررت كوريا الشمالية بشدة من المصاعب الاقتصادية خلال فترة المسيرة الشاقة، صارت مراسم الزفاف تقام مرة واحدة فقط، بشكل عام في منزل العريس، لأن إقامة الحفلة مرتين تتكلف كثيرا.

ويفضل أفراد الطبقات المتوسطة والعليا إقامة حفلات الزفاف في المطاعم بدلا من المنازل. وفي بعض الأحيان يستأجرون متعهدا لتقديم بوفيه لحفل الزفاف.

نائبة رئيس المعهد الكوري للتوحيد الوطني"جو جونغ آه ":

يقال إن اتجاهات الزفاف التقليدية في كوريا الشمالية قد تغيرت كثيرا. يستأجر الأثرياء مطعما كبيرا لإقامة حفلات الزفاف ويتشاركون الطعام مع أصدقائهم وأقاربهم هناك.





خلال مراسم الزفاف التي تقام بواسطة العائلات الميسورة، يرتدي العريس معطفا والعروس ثوب الزفاف. وفي بعض الأحيان، يتم دعوة فنانين محترفين لتقديم عروض. وفي كوريا الجنوبية، يختار الأزواج بعض الأماكن ذات المناظر الخلابة أو استوديوهات التصوير لالتقاط صور ما قبل الزفاف، لكن الأزواج الكوريين الشماليين يلتقطون صور زفافهم في أماكن غير عادية.

نائبة رئيس المعهد الكوري للتوحيد الوطني"جو جونغ آه ":

على عكس كوريا الجنوبية، يذهب الأزواج في الشمال إلى مكان مهم سياسيا بعد حفل زفافهم ليتم الاعتراف بهم كمتزوجين رسميا. في بيونغ يانغ، على سبيل المثال، يزور الأزواج تماثيل الزعيمين السابقين "كيم إيل سونغ" و"كيم جونغ إيل"، ويقدمون إكليلا من الزهور ويلتقطون صورا تذكارية هناك. هذه طقوس مهمة للغاية.





بالنسبة لما يسمى بـ"شهر العسل"، يقوم البعض في كوريا الجنوبية برحلة إلى أماكن العطلات الخارجية لتكوين ذكريات سعيدة. أما في كوريا الشمالية، يفصعب على الأزواج السفر لقضاء شهر العسل، باستثناء بعض الحالات الخاصة.

نائبة رئيس المعهد الكوري للتوحيد الوطني"جو جونغ آه ":

ليس من السهل على سكان كوريا الشمالية السفر، لأن شهادة السفر مطلوبة لدخول العديد من المناطق بما في ذلك بيونغ يانغ والمناطق الحدودية. أيضا، وسائل النقل ليست متطورة كثيرا في الشمال. لذلك، يجد المواطنون العاديون صعوبة في السفر إلى مناطق أخرى لقضاء شهر عسل. إنهم ببساطة يتجولون حول المواقع ذات المناظر الخلابة القريبة مثل حديقة على شاطئ البحر والتقاط الصور. لكنني سمعت أن الأثرياء الذين يستطيعون شراء سيارة أو استئجار سيارة أو تاكسي يذهبون في رحلة شهر العسل.

في كوريا الجنوبية، يقدم ضيوف حفل الزفاف في الغالب هدية نقدية للأزواج الجدد، ويمارس الناس تقليدا مماثلا في كوريا الشمالية أيضا، كما يقدم الضيوف بعض الأرز أو الضروريات اليومية كهدايا. ويعطي العريس بعض الملابس أو مستحضرات التجميل للعروس، التي تستعد بتوفير الأشياء التي تحتاجها لحياتها الجديدة.

نائبة رئيس المعهد الكوري للتوحيد الوطني"جو جونغ آه ":

في كوريا الشمالية، تعد العرائس عادة خمسة قطع أثاث وست سلع إلكترونية. قطع الأثاث الخمس عبارة عن خزانة مفروشات، وخزانة ملابس، وخزانة، ورف كتب، وخزانة زينة، وأحيانا خزانة أحذية، بدلا من خزانة زينة. الأجهزة المنزلية الستة هي: فريزر وتلفزيون ومروحة كهربائية ومسجل وماكينة خياطة وكاميرا. في هذه الأيام، يصعب على الدولة توفير منازل للناس. ونتيجة لذلك، غالبا ما يتقاسم الأزواج تكلفة التحضير للمنزل ومتعلقات الزفاف. وفي الكثير من الحالات، الشخص الأكثر قدرة من الناحية المالية، بغض النظر عن الجنس، يدفع أكثر. كما هو الحال في كوريا الجنوبية، تختلف حفلات الزفاف في الشمال، اعتمادا على الموارد المالية.

تشير بعض التقارير إلى إن العديد من الكوريين الشماليين، خاصة الشباب، قد غيروا نظرتهم إلى الزواج هذه الأيام.