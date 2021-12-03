تعرض نظام العودة إلى الحياة الطبيعية لتحديات كبيرة

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قبل شهر واحد من تنفيذه، تم تأجيل قرار فرض الضرائب على العملات المشفرة والأصول الافتراضية الأخرى لمدة عام. جاء ذلك في اجتماع للجنة البرلمانية لشؤون التخطيط والمالية عقد يوم الثلاثاء الماضي، حيث ينص القانون الضريبي المعدل على تأجيل موعد تطبيق ضرائب على الدخل الناجم عن تداول العملات المشفرة والأصول الافتراضية الأخرى من يناير 2022 إلى يناير 2023، أي لمدة عام. وكانت الحكومة الكورية قد خططت لفرض ضرائب على الأصول الافتراضية بدءا من شهر أكتوبر من هذا العام، ولكن تم تأجيل تنفيذ هذه الخطة إلى شهر يناير من العام القادم، ثم تأجيلها مرة أخرى إلى شهر يناير من عام 2023. وقد ظلت الحكومة مصرة على التمسك بموقفها الداعي إلى فرض الضرائب بدءا من العام القادم كما هو مقرر، لتحقيق الاستقرار القانوني والموثوقية في السياسات الحكومية، ولكن لم تتمكن من تنفيذ خطتها بسبب مطالبة الأحزاب السياسية بتأجيل موعد تنفيذها. وقد تم إجراء تعديل على القانون الضريبي الذي يقضي بتأجيل موعد فرض ضرائب على الأصول الافتراضية بناء على اتفاق تم التوصل إليه بين الأحزاب السياسية، رغم معارضة الحكومة. ويرى المراقبون أن هذا الاتفاق جاء تلبية للمصالح السياسية، فيما لم يتبق سوى أقل من 100 يوم على انتخابات الرئاسة. ويرجع السبب في كل هذا إلى إرضاء الناخبين الشباب المعتادين على الاستثمار في الأصول الافتراضية. والشيء المثير للقلق هو أنه قد أصبح من غير الواضح متى سيتم فرض ضرائب على الأصول الافتراضية، كما أن ذلك قد يؤدي إلى تعرض البلاد لمقاومة ضريبية من دافعي الضرائب بسبب تقويض العدالة والمصداقية الضريبية.