(7) 어떻게 생각해?

سون جونغ هوا: كوريا تعرف الفرص الكامنة المنتظرة في المغرب
2021-12-03
#تعلم الكورية بطريقة درامية l 2021-12-05
미진: 요즘 나한테 들러붙는 남자가 있어.
يوجد رجل يتقرب مني هذه الأيام.
유부남이야. 어떻게 생각해?
إنه رجل متزوج. ما رأيك؟
수아: 관둬.
توقفي.
شرح التعبير
التعبير مكون من جزئين
الأول، 어떻게 : من الفعل 어떻다 بمعني كيف وهو يشير إلى طريقة أو أسلوب ما
الثاني،생각해?: يفكر
ويستخدم التعبير عن سؤال الطرف الآخر عن رأيه في شيء ما . يمكن الاستفسار عن رأي الطرف الآخر في شيء بسيط أو السؤال عن رأيه في أمر جدي.
ويمكن الربط بين الجملتين باستخدام اللاحقة "는데 –"
-지금은 택시보다 지하철이 빠를지도 모르겠어. 어떻게 생각해?
شرح الأمثلة
① 가: 꽃 선물이 좋을 것 같은데. 어떻게 생각해?
أ. أعتقد أن تقديم الورد كهدية فكرة جيدة. ما رأيك؟
나: 응, 꽃 선물 괜찮을 것 같아.
ب. صحيح أعتقد أنها فكرة جيدة.
② 가: 우리가 도와주겠다고 할까? 어떻게 생각해?
أ. هل نخبره أننا سنساعده؟ ما رأيك؟
나: 글쎄, 걔는 자존심이 강해서 그런 말 하는 게 좀 조심스러워.
ب. لا أدري، إنه حساس جدا، سيكون من الأفضل أن تتحدث بحرص.
2021-12-03
2021-12-03
2021-12-03
يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;