(7) 어떻게 생각해?

미진: 요즘 나한테 들러붙는 남자가 있어.

يوجد رجل يتقرب مني هذه الأيام.

유부남이야. 어떻게 생각해?

إنه رجل متزوج. ما رأيك؟

수아: 관둬.

توقفي.





شرح التعبير

التعبير مكون من جزئين

الأول، 어떻게 : من الفعل 어떻다 بمعني كيف وهو يشير إلى طريقة أو أسلوب ما

الثاني،생각해?: يفكر





ويستخدم التعبير عن سؤال الطرف الآخر عن رأيه في شيء ما . يمكن الاستفسار عن رأي الطرف الآخر في شيء بسيط أو السؤال عن رأيه في أمر جدي.

ويمكن الربط بين الجملتين باستخدام اللاحقة "는데 –"





-지금은 택시보다 지하철이 빠를지도 모르겠어. 어떻게 생각해?





شرح الأمثلة

① 가: 꽃 선물이 좋을 것 같은데. 어떻게 생각해?

أ‌. أعتقد أن تقديم الورد كهدية فكرة جيدة. ما رأيك؟

나: 응, 꽃 선물 괜찮을 것 같아.

ب‌. صحيح أعتقد أنها فكرة جيدة.





② 가: 우리가 도와주겠다고 할까? 어떻게 생각해?

أ‌. هل نخبره أننا سنساعده؟ ما رأيك؟

나: 글쎄, 걔는 자존심이 강해서 그런 말 하는 게 좀 조심스러워.

ب‌. لا أدري، إنه حساس جدا، سيكون من الأفضل أن تتحدث بحرص.



