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(7) 어떻게 생각해?

#تعلم الكورية بطريقة درامية l 2021-12-05

تعلم الكورية بطريقة درامية

미진: 요즘 나한테 들러붙는 남자가 있어. 

يوجد رجل يتقرب مني هذه الأيام.

유부남이야. 어떻게 생각해?

إنه رجل متزوج. ما رأيك؟

수아: 관둬.

توقفي.


شرح التعبير

التعبير مكون من جزئين 

الأول، 어떻게 : من الفعل 어떻다   بمعني كيف وهو يشير إلى طريقة أو أسلوب ما

الثاني،생각해?: يفكر


ويستخدم التعبير عن سؤال الطرف الآخر عن رأيه في شيء ما . يمكن الاستفسار عن رأي الطرف الآخر في شيء بسيط أو السؤال عن رأيه في أمر جدي. 

ويمكن الربط بين الجملتين باستخدام اللاحقة "는데 –"


-지금은 택시보다 지하철이 빠를지도 모르겠어. 어떻게 생각해?


شرح الأمثلة

① 가: 꽃 선물이 좋을 것 같은데. 어떻게 생각해?

أ‌.    أعتقد أن تقديم الورد كهدية فكرة جيدة. ما رأيك؟

나: 응, 꽃 선물 괜찮을 것 같아. 

ب‌.    صحيح أعتقد أنها فكرة جيدة.


② 가: 우리가 도와주겠다고 할까? 어떻게 생각해?

أ‌.    هل نخبره أننا سنساعده؟ ما رأيك؟

나: 글쎄, 걔는 자존심이 강해서 그런 말 하는 게 좀 조심스러워. 

ب‌.    لا أدري، إنه حساس جدا، سيكون من الأفضل أن تتحدث بحرص.


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