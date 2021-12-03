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استعدادات لانطلاق مشروع منطقة كوانغ هوا مون في وسط سيول

#بانوراما الأخبار الكورية l 2021-12-02

سيول بانوراما

ⓒ YONHAP News

من المتوقع أن يتم الكشف في السابع عشر من هذا الشهر عن مشروع منطقة "كوانغ هوا مون" الذي يستهدف تحويل المنطقة في وسط العاصمة سيول إلى معلم ذي محتويات واقعية. وهذا المشروع عبارة عن فعالية تتيح للمواطنين تجربة مختلف المحتويات الواقعية التي تربط الإنسان بالزمان والمكان بواسطة الهولوغرام وغيره تحت شعار "عصر كوانغ هوا مون". 

ويتضمن إنشاء العديد من مراكز المحتويات الواقعية بما في ذلك متحف تاريخ كوريا ومركز "مترو 메트로" للفن التابع لمحطة قصر كيونغ بوك لمترو الأنفاق، وإنتاج ثمانية أنواع من المحتويات لمدة عامين بما في ذلك لوحات رسم على الجدران وحديقة للإعلام.  

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