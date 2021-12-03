تنظيم برنامج العلاج بالفن لتقليل مشاعر الاكتئاب الناتجة عن كورونا

ⓒ KOREA ARTS & CULTURE EDUCATION SERVICE

قالت إحدى السيدات رافعة لوحة رسم نحو كاميرا كمبيوتر محمول إنها تشعر بالراحة عندما تنظر إلى الأشجار مستلقية على الأعشاب ولذلك رسمت شجرة. وأضافت أنها كانت تفكر في كيفية التعبير الجيد عن الأوراق فقد رسمتها باستخدام عصيان القطن المطلي بالألوان. وكانت على هامش لوحة الرسم عبارة "لا مشكلة حتى لو ارتكبت خطأ في بعض الأحيان". وصفق المشاركون الآخرون الظاهرون عبر الشاشة عندما شاهدوا اللوحة. هذا هو مشهد من برنامج العلاج بالفن "إشراق القلب بالفن" والذي تم تنظيمه مؤخرا عبر زوم. وكان موضوع المحاضرة هو "رسم الأشياء التي تشجعني"، بتنظيم وزارة الثقافة والرياضة والسياحة واللجنة الكورية لتنمية تعليم الثقافة والفن، من أجل مساعدة أولئك الذين يعانون من مشاعر الاكتئاب الناتجة عن جائحة كورونا.

وهذا العام أدرجتا برنامج العلاج بالفن في مشروع "الوصفات الفنية المتجولة" الذي ظلتا تنفذانه منذ العام الماضي الذي شهد انتشار وباء كورونا. ويضم البرنامج خمسة أنواع من المحاضرات في مجال الرسم والموسقى والرقص. ومنذ شهر سبتمبر الماضي تم تنظيم خمس محاضرات عبر الإنترنت في مجال الرسم بمشاركة عدد من مستخدمي خمسة عشر مركزا لرعاية الصحة العقلية في البلاد. ومعظم مستخدمي هذه المراكز هم الذين يتلقون مشورة بشأن الاكتئاب وغيره.

في هذا السياق، قالت البروفسورة "كيم تيه اون 김태은" في الدراسات العليا للعلاج بالفن التابعة لكلية "تشا" للطب إن المشاركين في البرنامج أعربوا عن كفاءة العلاج بالفن في استعادة احترام الذات. وأوضحت أن هذا البرنامج الافتراضي سمح بالالتقاء مع السكان في مناطق نائية الأمر الذي فتح إمكانية جديدة للعلاج بالفن. علاوة على ذلك، أتيح هذا البرنامج للممرضات والعاملين الاجتماعيين الذين يتعرضون للإصابة بالاكتئاب نتيجة لتدفق الأعمال المتعلقة بمكافحة الوباء. وقال "ها كيونغ جين 하경진" أخصائي الصحة النفسية التابع لمركز الرفاهية في مدينة "نام وان 남원" إن البرنامج ساعده على إراحة عقله، وأنه حصل على طاقة من خلال رؤية صبر الآخرين الذين يقومون بنفس الأعمال معه.

يشار إلى أن مشروع "الوصفات العلاجية المتجولة" يضم برنامجا خاصا لتوزيع صناديق التجارب الفنية التي تم توزيع حوالي ألفي صندوق منها. خاصة تم تطوير خمسة أنواع من الصناديق التي تساعد على زيادة الشعور بالإنجازات بما في ذلك صندوق "الفن في العقل" الذي يسمح ببناء شجرة خاصة باستخدام مائتي قطعة خشبية. وقال البروفسور "كيم إين صول" في قسم الفن والثقافة التابع للجامعة الكاثوليكية إن العلاج بالفن ظل يلعب دورا كبيرا في المساعدة على التعافي العقلي، متوقعا أن يسهم هذا المشروع في التغلب على الاكتئاب الناتج عن جائحة كورونا.