فوز العمل الكرتوني الانتظار للكاتبة الكورية كيم صوك بجائزة كتاب العام





قالت اللجنة الكورية للترويج للفيديوهات الكرتونية مؤخرا إن العمل الكرتوني "الانتظار" للكاتبة الكورية "كيم كوم صوك 김금숙" اُختير ككتاب هذا العام من طرف صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية. تجدر الإشارة إلى أن كتاب الكرتون هذا صدر في شهر سبتمبر من العام الماضي ويتناول مأساة حرب باستخدام قصة أسرة مشتتة خلال الحرب الكورية الأهلية. وكانت الكاتبة كيم قد فازت في العام الماضي بكتابها الكرتوني "العشب" بجائزة هاربي 하비 الأمريكية في مجال الكُتب الدولية التي تعتبر جائزة الأوسكار في مجال الكتب الكرتونية، وقد تناول الكتاب حياة ضحايا الاسترقاق الجنسي.

الجدير بالذكر أن الكاتبة كيم ولدت في مدينة كوهونغ في مقاطعة جولا. وبعد تخرجها في الجامعة في كوريا، عملت في فرنسا كنحاتة ورسامة كرتون خلال حوالي عقدين ثم عادت إلى كوريا في عام ألفين وأحد عشر حيث ظلت تنتج أعمالا حول قصص المهمشين في التاريخ الكوري الحديث. من ناحية أخرى، فاز كتاب الكرتون " أمهات" للكاتبة الكورية "ما يونغ شين 마영신" الذي كان قد اختير ضمن المشروع الكوري لدعم إنتاج الكتب الكرتونية، بجائزة هاربي في مجال الكتب الدولية هذا العام. وقال مسؤول في اللجنة الكورية إن العديد من الأعمال الكرتونية الكورية التي تم إنتاجها من خلال دعم اللجنة تحظى باهتمام كبير في الخارج مؤكدا على ان اللجنة ستستمر في دعم صناعة الكتب الكرتونية المحلية.