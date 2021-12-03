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تمت تجربة سيارات ذاتية القيادة صنعها طلاب جامعيون كوريون في وسط سيول. جاء ذلك ضمن "مسابقة القيادة الذاتية لعام ألفين وواحد وعشرين" التي أقيمت في نهاية الشهر الماضي، حيث تنافست السيارات ذاتية القيادة التي طورتها ستة فرق تأهلت للنهائيات، وفاز فريق "كي آي روبوتكس 케이아이로보틱스" التابع للمعهد الكوري للعلوم والتكنولوجيا بالمركز الأول.

تجدر الإشارة إلى أن مسابقة القيادة الذاتية ظلت تقيمها شركة هيون ديه للسيارات منذ عام الفين وعشرة من أجل مساعدة الجامعات الكورية في تطوير تقنيات القيادة الذاتية وتنمية المواهب الممتازة. وقد كرس كل فريق مؤهل للنهائيات جهوده خلال ثمانية عشر شهرا لتطوير سيارات ذاتية القيادة تعتمد على تقنية "نيرو إي في 니로EV" باستخدام أموال دعم في شراء أجهزة استشعار وأجزاء، مثل الليدار والكاميرات وفقا لمفاهيم التكنولوجيا الخاصة بها. وقد أقيمت مسابقة هذا العام على شكل تسيير مركبات متعددة تعمل في نفس الوقت في منطقة "سانغ آم 상암" التجريبية والمجهزة بالبنية التحتية لنظام النقل الذكي من الجيل التالي.

وأقيمت تصفيات المسابقة في شهر مارس الماضي في بيئة افتراضية تشبه مكان المسابقة غير المتصل بالإنترنت، بمشاركة ثلاثة وعشرين فريقا جامعيا من جميع أنحاء البلاد، في طريقة التحقق من تكنولوجيا برمجيات القيادة الذاتية. وتأهل للنهائيات ستة فرق من جامعات "كيه ميونغ 계명" و"سونغ كيون كوان 성균관" و"إنتشون 인천" و"إين ها 인하" و"تشونغ بوك 충북" ومعهد العلوم والتكنولوجيا. وجرت نهائيات المسابقة بطريقة تم فيها قيادة ست سيارات ذاتية القيادة في آن واحد على مسافة أربع كيلومترات في المنطقة التجريبية، بحيث يتم التحكم في حركة المرور. وركب كل سيارة سائقٌ ومقيّم استعدادا لحالات الطوارئ. وسارت كل سيارة ذاتية القيادة في مسار محدد مع الامتثال لقوانين المرور في المدينة مثل تجنب وتجاوز السيارات وعبور التقاطعات وإشارات المرور والممرات وحدود السرعة ومناطق المدارس.

وبعد منافسة شديدة، احتل فريق "كي آي روبوتكس 케이아이로보틱스 "التابع للمعهد الكوري للعلوم والتكنولوجيا المركز الأول، بينما جاء فريقا "جامعة تشونغ بوك" و"جامعة إنتشون" في المركزين الثاني والثالث على التوالي. وكان فريق المركز الأول هو الفريق الوحيد الذي شارك هذه المرة للتركيز على تقنية "ليدار" المتمثلة في تقنية كشف الضوء والمدى دون استخدام نظام تحديد المواقع العالمي. وقال الطالب "لي ديه كيو" في المعهد إن العامل الوحيد في الفوز بالجائزة حسب اعتقاده كان التغلب على القيود باستخدام تلك التقنية فقط.