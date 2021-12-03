اختيار قائد شركة فرقة بي تي إس ومخرج لعبة الحبار ضمن الأكثر تأثيراً هذا العام

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أجمع الكثير من المتابعين أن البطلين الكوريين اللذين قادا شعبية الثقافة الكورية عالميا في هذا العام، بما فيها الأغاني والدراما الكورية، هما السيد "بانغ شي هيوك" والمخرج "هوانغ دونغ هيوك". السيد "بانغ" هو قائد الشركة المشرفة على فرقة "بي تي إس"، أما "هوانغ" فهو مخرج مسلسل "لعبة الحبار". وقد اختير هذان البطلان ضمن 50 شخصية برزت هذا العام من قبل وكالة "بلومبورغ" الأمريكية المتخصصة في الشؤون الاقتصادية.

وبوجه خاص، نجح السيد "بارك" في إقامة علاقة مشاركة بين وكالته ووكالة "إيتاكا هولدينغس Ithaca Holdings" وهي وكالة أمريكية ضخمة ينتمي إليها أشهر الفنانين والفنانات. ومن أبرزهم "جاستن بيبر"، و"أريانا غراندي". وبفضل هذه المشاركة، تقدمت الأغاني الكورية إلى الساحة الأمريكية. أما المخرج "هوانغ" فاستقطب مائة وأربعين مليون مشاهد لمسلسله "لعبة الحبار"، ولم يسبق أن حظيت أي دراما كوريا أو أي فيلم كوري بشعبية هائلة مثل هذه فور بدء العرض. هذا المسلسل هو الوحيد الذي نجح في ذلك. على أمل أن استمرار أنشطة الفرق والفنانين الكوريين على الساحة العالمية في العام القادم، ليس فقط في مجال الغناء والسينما، ولكن في مجالات أخرى مثل العلوم والاقتصاد والمال والسياسة.