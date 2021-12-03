رواية متجر الأحلام تحتل المركز الأول في قائمة الكتب الأكثر مبيعا





أظهرت بيانات حديثة أن الرواية الأكثر انتشارا هذا العام بين القراء الكوريين هي "متجر الأحلام 달러구트 꿈 백화점". وهي رواية كورية، ألفتها كاتبة صغيرة في السن. وتدور هذه الرواية حول متجر يبيع الأحلام، وقصص الناس الذين يشترونها. وقد دخلت هذه الرواية ضمن قائمة أكثر عشرة كتب مبيعا، لأكثر من 50 أسبوعا على التوالي. حيث احتلت المركز الأول من حيث مبيعات. ليس هذا فقط، بل فور نشر الجزء الثاني منها، احتلت المركز الأول لمدة 9 أسابيع على التوالي أيضا. يذكر أن موضوع الرواية هو قاسم مشترك بين كل البشر، وهو أن لدى كل شخص أحلاما خاص به.

في هذا السياق، من ضمن الكتب التي حققت أكبر رواج خلال هذا العام، كتاب ألفه وزير العدل السابق "تشو كوك"، وكتاب حول طرق الاستثمار في البورصة. حيث أن هذا الموضوع كان موضع الاهتمام الأكبر من قبل الشعب الكوري خاصة الشباب خلال هذا العام. لأن الاستثمار في البورصة يعتبر أفضل طريقة حاليا لربح المال. وبالإضافة إلى هذا الكتاب، حققت الكتب الخاصة بالاستثمارات أو الإدارة المالية، زيادة هائلة في المبيعات. من ناحية أخرى، ظهر مؤخرا في محلات الكتب لأول مرة كتاب يعلم كيفية كتابة قصة قصيرة للغاية بحجم 20 أو 30 صفحة فقط. ويستهدف هذا الكتاب الراغبين في كتابة قصص قصيرة، حيث إن هناك الكثير ممن يهتم ويرغب في تأليف قصص قصيرة ونشرها بصورة تدريجية خاصة من الشباب. وهو ما يتيح للكثيرين فرصة الكتابة، حتى لو لم يكونوا كتابا متخصصين أو بارزين.