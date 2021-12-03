منظمة السياحة العالمية تختار الجزيرة البنفسجية كأفضل قرية سياحية

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في كوريا توجد جزيرة في منطقة "شينان" بمقاطعة جنوب "جولا"، اسمها "الجزيرة البنفسجية"، لأنها مغطاة باللون البنفسجي. كما أن هناك في منطقة "غو تشانغ" بمقاطعة شمال "جولا"، مستنقعا بيولوجيا. وقد تم مؤخرا اختيار هاتين المنطقتين كأفضل القرى السياحية من قبل منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة. بسبب أن هذه المنطقة منذ تأسيسها في عام 1975، تم اختيارها كأفضل قرية سياحية لأول مرة. ومن أجل الحصول على هذا الشرف، كانت قد تنافست 170 قرية من 75 دولة حول العالم.

يُذكر أن اللون البنفسجي، يمنح الناس الراحة والاسترخاء النفسي، لذلك حتى في أثناء رؤية الصور فقط، يمكن الشعور بالراحة. وهذه الجزيرة أصبحت مشهورة بفضل المعالم السياحية البنفسجية المميزة والجميلة، لكنها أصبحت أكثر شهرة بفضل فرقة "بي تي إس". وكان قد ذكر عضو الفرقة "뷔" جملة "I PURPLE YOU"، ويقصد بكلامه أنه يتمنى الثقة والمحبة فيما بين أعضاء الفرقة حتى النهاية مثل اللون البنفسجي وهو اللون الأخير من بين ألوان قوس قزح. وسرعان ما انتشرت هذه الكلمة وتم تداولها في كل أنحاء العالم. وانتهزت إدارة الجزيرة هذه الفرصة، حيث نحتت هذه الجملة على الجسر البنفسجي لديها. وبعدها مباشرة تدفق عشاق الفرقة والناس إلى الجزيرة، خاصة ذلك الجسر، لالتقاط صور تذكارية. حتى في أثناء وباء كورونا، تدفق إليها حوالي مائتي ألف مسافر، بمن فيهم 3500 سائح أجنبي. أما المستنقع فقد تم بناؤه في مطلع الثمانينيات من القرن الماضي، لكنه كان مهملا بسبب عدم زيارة أي أحد له لمدة 30 سنة. وهكذا وقعت معجزة بيولوجية، حيث استعاد هذا المستنقع طبيعته البيئية، وبالتالي أُعتبر أفضل مكان سياحي على أساس معايير التنمية المستدامة التي أكدتها الأمم المتحدة. ثم بدأ سكان المنطقة بذل جهود تستهدف الحفاظ على هذه المحميات الطبيعية وتطويرها كمكان سياحي بيولوجي. لذلك عند زيارتها لابد من الألتزام ببعض التوجيهات المقدمة من قبل إدارة المنطقة من أجل الحفاظ على طبيعتها.