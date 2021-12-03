ازدهار شعبية تطبيق دانغكون لتبادل السلع المستعملة

ⓒ Danggeun Market

انتشر بين عامة الناس في كوريا مؤخراً، التعامل والشراء عبر تطبيقات الهاتف الذكي، خاصة فيما بين سكان نفس المنطقة. وأفضل تطبيق يحمل اسم "دانغون ماكيت". وكلمة "دانغكون" لا يقصد بها "الجزر"، بل تعني "الجوار"، ولذلك يعني المصطلح "دانغون ماكيت"، "السوق المجاورة". ومن خلال هذا التطبيق يمكن بيع البضائع بين الجيران، خاصة البضائع التي لا يتم استخدمها أو تم شراءها بسعر رخيص، أو أحيانا مجانا. لكن هذا التطبيق لم يعد مقتصرا على خدمة المعاملات فقط، بل أصبح يسهم في إلقاء القبض على المجرمين أيضا. وهذا ما حدث فعلا قبل أيام. فقد نُشر في الصحف خبرا عن ذلك، وأنه تم بفضل حكمة فتاة. وهي أخت كبيرة لولد أصيب بجرح بسبب حادث تصادم مع دراجة نارية على ممر للمشاة. وعندما فَقَدَ أخوها وعيه، تجمع الناس حوله، لكن صاحب الدراجة النارية الذي صدمه، هرب تاركا الدراجة النارية وخوذته. ولم يسأل عن حالة الولد أو يترك أي رقم هاتفي. فقط اختفى.

وبدأت الشرطة تحقيقات للبحث عنه لكنها لم تتوصل لشيء، ولذلك بدأت أخته الكبيرة في البحث عنه بنفسها، من خلال الدراجة النارية والخوذة. وقد فكرت أنه اشترى تلك الخوذة من خلال خدمة التعامل في البضائع المستخدمة، وتصفحت موقع "دانغون ماكيت"، للبحث عن نفس الخوذة. وأخيرا، وجدتها على الموقع، واتصلت بمَن باعها للتعرف على هوية المشترى. وفي نفس الوقت كتبت على الموقع مقالة تطلب فيها مساعدة الناس للبحث عن صاحب الدراجة النارية والخوذة. وفي النهاية، توصلت أخت الولد إلى هويته ورقم هاتفه، واتصلت به وتظاهرت كأنها ستشتري الدراجة النارية والخوذة. وبعد تواصل الرسائل، تبين أنه صغير السن، واعترف بأنه قد اصطدم بأخيها الصغير بالدراجة النارية، وهرب من الموقع بسبب الخوف. ثم زار أسرتها واعتذر لأخيها ووالديها.

ومن ناحية أخرى، أبلغت هذه البنت الشرطة بهويته والمعلومات اللازمة. وبعد الكشف عن ذلك، أشاد الجمهور بشجاعة وحكمة أخته الكبيرة، بينما وجه لوما شديدا لوكالة الشرطة، حول عدم قدرتها على البحث عن المذنب.