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تعرف على شركة كورية ناجحة .تعرف على شركة "فيجوال كامب"، وهي شركة مطوّرة لتقنيات تتبع العيون.

مديرها التنفيذي "سوك يون تشان":

تم إنشاء شركة "فيجوال كامب VisualCamp" في شهر نوفمبر من عام 2014، وهي شركة مطوّرة لتقنيات تتبع العيون، التي تقوم بتتبع المكان الذي ينظر إليه المستخدم. لقد طوّرت الشركة تقنيات يمكن تطبيقها على أجهزة الواقع الافتراضي والأجهزة المحمولة، مثل تقنية الكتابة بالعين. وطوّرت الشركة تقنيات مهمة قادرة على تتبع موضع وحركات العيون على الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر والأجهزة اللوحية، بدون استخدام أية أجهزة إضافية. باختصار، طوّرت الشركة تقنية لتتبع العيون كليا. وعلاوة على براعتها التكنولوجية، تفتخر الشركة بأنها تمتلك قابلية استثنائية للتوسع التجاري.

يشتهر السيد "سوك" بأنه قد أسس العديد من الشركات الناشئة. وقد درس الهندسة الإلكترونية في جامعة سيول الوطنية، وبدأ عمله الخاص في وقت مبكر عندما كان طالبا جامعيا، حيث أنشأ مركزا للتسوق عبر الفيديو وشركة تجارية اجتماعية ناشئة. وبناء على خبراته في تشغيل الشركات الناشئة، واعتمادا على عنصر تجاري مبتكر، وهو تقنية تتبع العيون، أسس شركة "فيجوال كامب" في عام 2014. غالبا ما يُشار إلى العيون باسم "نوافذ الروح"، وإذا كنت تريد معرفة ما إذا كان أحدٌ يقول الحقيقة أم لا، فعليك أن تنظر فقط في عينيه، بمعنى أنه يمكنك قراءة أشياء كثيرة من عيون الناس. وبالفعل تقوم شركة "فيجوال كامب" بمنح أهمية للعديد من الأشياء بناءً على نظرات الأشخاص.

مديرها التنفيذي "سوك يون تشان":

يمكن استخدام هذه التقنية في العديد من المجالات. في سوق التعليم، على سبيل المثال، تُستخدم هذه التكنولوجيا لتحديد غياب الطلاب، أو ما إذا ما كانوا منتبهين إلى الشاشات أم لا. نحن نساعد شركة "ميغا ستادي MegaStudy"، وهي شركة خدمات تعليمية محلية عبر الإنترنت، بتقنيتنا التي تقيس مشاركة الطلاب ومستويات انتباههم في أثناء الدروس عبر الإنترنت. وقد جذبت هذه التقنية اهتماما كبيرا. يمكن تطبيق تقنيتنا بطريقة أكثر تقدما من خلال قياس قدرة الأشخاص على القراءة، ومدى فهم القارئ لجملة معينة كمثال.

تم استخدام تقنيات الشركة أيضا في خدمات الكتب الإلكترونية. بمجرد النظر إلى زر قلب الصفحة، يمكن للقراء قلب الصفحة تلقائيا دون الحاجة إلى رفع إصبعهم. باستخدام هذه الميزة، يمكن للأشخاص قراءة الكتب الإلكترونية بسهولة في أثناء الانخراط في مهام أخرى بما في ذلك الطهي، كما أنها مناسبة للقراء الذين لا يستطيعون تحريك أصابعهم وأيديهم جيدا. تُعد تقنية تتبع العيون أيضا مفيدة في مراكز التسوق الإلكترونية، حيث إنها تقوم بتحديد منتجات معينة تكون نظرة المتسوقين ثابتة عليها لفترة طويلة، على الرغم من أنهم لم ينقروا على هذه المنتجات، وتوصي بسلع مخصصة للمتسوقين. هذه التقنية مفيدة أيضا في التجارة الحية التي يستخدمها العديد من المستهلكين هذه الأيام. على سبيل المثال، يمكن تقديم قسائم خصم عندما يصبح المشاهدون أقل اهتماما بالمنتجات، حيث يمكن للتقنية قياس مستويات تركيز المشاهدين. ويمكن أيضا تطبيق تقنية تتبع العين في مجال الرعاية الصحية الذكية.

مديرها التنفيذي "سوك يون تشان":

نحن نهدف إلى دخول السوق الطبية، ونقوم حاليا بجمع بيانات كبار السن في مدينة "سون تشون"، ويمكن استخدام هذه البيانات لتشخيص الخِرَف والضعف الإدراكي المعتدل. إذا جمعنا البيانات من خلال تقنيتنا بنجاح وقمنا بتحليل مفيد لها، فسوف يمكن توسيع تقنيتنا لتشمل مجال الرعاية الصحية.

بخلاف شركة "فيجوال كامب"، يوجد العديد من الشركات في مجال تطوير تقنيات تتبع العيون، لكن الشركات التي تمتلك التقنيات المتقدمة تم الاستحواذ عليها من قبل شركات عالمية كبرى، مثل "غوغل" و"آبل" و"فيسبوك"، مما يدل أن تقنية تتبع العين أصبحت واحدة من المجالات الصناعية التنافسية. لذلك فإنه من المؤكد أن تقنية "فيجوال كامب" مهمة للغاية، حيث يمكن تطبيقها على الأجهزة المحمولة بدون استخدام أجهزة خارجية. وقد يبدو الأمر بسيطا، لكن قراءة حركات بؤبؤ العين من خلال كاميرا عادية مدمجة في الهاتف الذكي يتطلب تقنية عالية. فالكاميرات العادية تجمع معلومات أقل من كاميرات الأشعة تحت الحمراء. والأهم من ذلك كله أن الجميع ينظرون إلى هواتفهم الذكية في أثناء الوقوف أو الجلوس أو الاستلقاء في السرير أو حتى المشي، لذا يجب على المطورين تحديد موضع بؤبؤ العين في مختلف الظروف غير المواتية. وقد تمكنت الشركة من استخدام الذكاء الاصطناعي في جمع كميات هائلة من البيانات البصرية في بيئات مختلفة. وقامت بتطوير خوارزمية ذكاء اصطناعي قادرة على تتبع نظرة الأشخاص من خلال تحليل الصور التي تم الحصول عليها من الكاميرات العادية.

مديرها التنفيذي "سوك يون تشان":

في الماضي، كانت تقنيات تتبع العيون تحتاج إلى أجهزة مكلفة للغاية تتراوح أسعارها بين ألف و800 دولار و18 ألف دولار، بالإضافة إلى أن هذه الأجهزة يجب برمجتها. في المقابل، لا تحتاج تقنيتنا إلى أية أجهزة، لكنها تُستخدم مباشرة من خلال الهواتف الذكية والحواسب والأجهزة اللوحية، وهذا ما يميز حلنا عن أي حل أخر. ويمكن توزيع الحل أيضا على العديد من الأشخاص بأسعار معقولة، كما أن دقته مماثلة لتلك الموجودة في أجهزة تعقب العين المخصصة، هذه هي الميزة الرئيسية لتقنيتنا الأساسية.

تبذل الشركات العالمية جهودا كبيرة في البحث والتطوير للتقنيات الأساسية. وإذا كانت شركة ما تمتلك تقنية أساسية، فهذا يعني أنها قد حصلت على مكان في السوق العالمية، ومن يرغب في استعمال تقنيات "فيجوال كامب" يجب عليه أن يدفع ثمنها. وقد حصلت الشركة على العديد من الجوائز، حيث فازت بجائزة رئيس الوزراء مرتين في عام 2019 وتم اختيارها كواحدة من شركات اليونيكورن الناشئة من قبل وزارة الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة في عام 2020. وفازت في هذا العام بجائزة أفضل ابتكار للهاتف المحمول في المؤتمر العالمي للجوال لعام 2021، الذي أُقيم في مدينة "برشلونة" الإسبانية في شهر يونيو. وفازت الشركة أيضا بجائزة الابتكار في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية في شهر نوفمبر. وبعد حصولها على براءة اختراع أمريكية لتقنياتها، تخطط الشركة لتوسيع أعمالها من كوريا الجنوبية إلى "سيليكون فالي".

مديرها التنفيذي "سوك يون تشان":

نظرا لأننا قمنا بتطوير تقنية مبتكرة، فإن هدفنا التالي هو زيادة المبيعات وتحقيق النمو المستدام. نحن نفكر أيضا في عمليات الاندماج والاستحواذ، أو الإدراج في سوق الأوراق المالية. أنا متأكد من أنه يمكننا تقديم تقنيتنا إلى العديد من الشركات حول العالم، وأعتقد أن "كي بي إس ورلد راديو" الذي لديه عدد لا يحصى من المستمعين في جميع أنحاء العالم، يمكن أن يكون قناة ترويج لمبيعاتنا. وإذا كان أيٌّ من المستمعين مهتما بتقنيتنا، فيُرجى الاتصال بنا. بالتأكيد سنحظى نحن وشركاؤنا بفرص مربحة للجانبين.

في مجال صناعة المحتويات، يمكن لتقنية تتبع العيون أن ترفع مستويات الانتباه، فبناءً على المدة التي تتركز فيها نظرة المشاهدين على كل مشهد، يمكن لمنشئي المحتويات إنتاج المزيد من المشاهد المشابهة. وتأمل هذه الشركة أن يتم تطبيق تقنية تتبع العين الخاصة بها في مجالات أخرى مختلفة، كما تأمل أن تنمو مع الشركات الأخرى التي تستفيد من تقنيتها الأساسية المميزة، مما سيسهم في زيادة قدراتها التنافسية جميعا.