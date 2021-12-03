أون آند أوف تكشف عن ألبومها السادس

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كشفت فرقة "أون آند أوف" الشبابية عن ألبومها السادس الجديد بعنوان "صرخة رعب" يوم الثالث من ديسمبر.

وسوف يكون هذا الألبوم الذي يضم خمس أغنيات، آخر ألبوم تطلقه الفرقة قبل أن ينضم أعضاؤها الخمسة إلى الخدمة العسكرية الإلزامية في نهاية ديسمبر.

وستقيم الفرقة أول حفل غنائي لها بعنوان "أون آند أوف 2021 اتصال مباشر: كود رقم 1" في سيول خلال الفترة من التاسع وحتى الثاني عشر من ديسمبر.