بي تي إس تقيم حفلا غنائيا في سيول العام القادم

سون جونغ هوا: كوريا تعرف الفرص الكامنة المنتظرة في المغرب
2021-12-03
#أخبار الساحة الفنية l 2021-12-09
من المقرر أن تقيم فرقة "بي تي إس" حفلا غنائيا في سيول العام القادم، وذلك بعد أن تمت إقامة حفل غنائي في مدينة لوس أنجلوس بالولايات المتحدة بشكل ناجح رغم جائحة كورونا.
وقالت وكالة "بيغ هيت" الترفيهية في تغريدة لها على تويتر: "نراكم في سيول في مارس عام 2022" دون تقديم تفاصيل أخرى تتعلق بالحفل الغنائي.
وقال مسؤول في وكالة "بيغ هيت" إن ذلك الحفل سيكون أول فرصة للقاء أعضاء الفرقة مع معجبيهم الكوريين منذ عامين تقريبا.
2021-12-03
2021-12-03
2021-12-03
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