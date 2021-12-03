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بي تي إس تقيم حفلا غنائيا في سيول العام القادم

#أخبار الساحة الفنية l 2021-12-09

من أغانى القمة

ⓒ Big Hit Music

من المقرر أن تقيم فرقة "بي تي إس" حفلا غنائيا في سيول العام القادم، وذلك بعد أن تمت إقامة حفل غنائي في مدينة لوس أنجلوس بالولايات المتحدة بشكل ناجح رغم جائحة كورونا.

وقالت وكالة "بيغ هيت" الترفيهية في تغريدة لها على تويتر: "نراكم في سيول في مارس عام 2022" دون تقديم تفاصيل أخرى تتعلق بالحفل الغنائي.

وقال مسؤول في وكالة "بيغ هيت" إن ذلك الحفل سيكون أول فرصة للقاء أعضاء الفرقة مع معجبيهم الكوريين منذ عامين تقريبا.

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