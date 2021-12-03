إدراج أغنيتين جديدتين لهواسا ضمن المراكز العشرة الأولى لمخطط مبيعات الأغاني الرقمية العالمية

سون جونغ هوا: كوريا تعرف الفرص الكامنة المنتظرة في المغرب
2021-12-03
#أخبار الساحة الفنية l 2021-12-09
دخلت أغنيتان جديدتان من ألبوم المطربة "هواسا" الجديد بعنوان "متعة الذنب" ضمن المراكز العشرة الأولى في مخطط "بيلبورد" لمبيعات الأغاني الرقمية العالمية.
ووفقا لمجلة "بيلبورد" الصادرة يوم الأول من ديسمبر، احتلت أغنيتا المطربة "هواسا" الجديدتان، هما "أنا بي"، و"بارك الله فيك" المركزين السابع والعاشر على التوالي في مخطط "بيلبورد".
وقالت المجلة إن المطربة "هواسا" هي أول مطربة فردية للكيبوب يتم إدراج أغنيتين لها ضمن المراكز العشرة الأولى في آن واحد.
2021-12-03
2021-12-03
2021-12-03
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