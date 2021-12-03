فرقة بي تي إس تفوز بجائزة تسجيل العام لمجلة فارايتي عن أغنية باتر

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حصلت فرقة الكيبوب "بي تي إس" على جائزة "تسجيل العام" لعام 2021 من مجلة فارايتي الأمريكية عن أغنيتها "باتر".

ووفقا لوكالة بيغ هيت الراعية للفرقة، فازت "بي تي إس" بهذا التكريم في حدث هيت ميكرز السنوي لمجلة فارايتي يوم الرابع من ديسمبر.

وتعد هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها إدراج فرقة "بي تي إس" في قائمة فارايتي. ففي عام 2019، حصلت على لقب "فرقة العام"، لتصبح أول فنان كوري يُدرج في قائمة هيت ميكرز.

وفي خطاب عبر الفيديو، شكرت الفرقة مجلة فارايتي على ما وصفته بـ"الشرف الرائع"، قائلة إن "باتر" تحتل مكانة خاصة جدا في قلوبهم.

وأضافت الفرقة أنه خلال هذه الأوقات المضطربة والغامضة مع جائحة كورونا، فإن أعضاء الفرقة استغرقوا بعض الوقت للنظر إلى ماضيهم وحاضرهم وقرروا إطلاق أغنية "باتر" على أمل رفع معنويات الناس.