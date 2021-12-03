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تشانغ مين عضو فرقة تي في إكس كيو يصدر ألبوما مصغرا يابانيا

#أخبار الساحة الفنية l 2021-12-09

من أغانى القمة

ⓒ SM Entertainment

أصدر المطرب "تشيه غانغ تشانغ مين" عضو فرقة "تي في إكس كيو" يوم الثامن من ديسمبر ألبومه المصغر الياباني الجديد بعنوان "بشر".

وقام المطرب "تشانغ مين" بتأليف كلمات الأغنية الرئيسية للألبوم بعنوان "بشر"، كما يضم الألبوم الجديد أربع أغنيات أخرى.

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