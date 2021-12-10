إضاءة العلم الإماراتي على برج سيول

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قالت وزارة الخارجية الكورية إنها قامت بإضاءة العلم الإماراتي على برج سيول في جبل نام وسط العاصمة سيول من الساعة السادسة والنصف إلى التاسعة والنصف مساء الثاني من هذا الشهر بمناسبة العيد الوطني الخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة.

يشار إلى أن كوريا والإمارات ظلتا تقومان بإضاءة علمي بعضهما البعض في المباني الرئيسية في يوميهما الوطنيين كل عام منذ عام ألفين وثمانية عشر.

وفي الخامس عشر من شهر أغسطس الماضي قام الجانب الإماراتي بإضاءة العلم الكوري "تيه كوك كي" في مبنى شركة بترول أبوظبي الوطنية ومبنى كلية العلوم والهندسة لجامعة خليفة وجزيرة ياس.

ومنتصف ليلة الأول من يناير الماضي حسب توقيت كوريا قامت أيضا بإضاءة العلم الكوري في مبنى برج خليفة الذي يعد أطول مبنى في العالم.

وأوضحت الوزارة الكورية أن البلدين يتمتعان بعلاقات مشاركة استراتيجية خاصة ويواصلان علاقات الصداقة المتينة والمتميزة من خلال التبادلات عالية المستوى والتعاون الفعلي في مختلف المجالات.