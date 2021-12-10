مناقشة طرق توسيع التعاون بين كوريا ومصر

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ناقش البنك الكوري للتصدير والاستيراد مع الحكومة المصرية سبل التعاون الرامية إلى تعزيز علاقات المشاركة بين البلدين.

ونظمت بعثة للبنك الكوري وزارة التعاون الدولي المصرية جلسة حوار مؤخرا في العاصمة المصرية "القاهرة" حيث اتفق الجانبان على إعداد خريطة طريق لتوسيع التعاون بين البلدين وإجراء البحوث ذات الصلة مع مشروعات التعاون.

وجاءت هذه الخطوة بالتوازي مع إدراج الحكومة الكورية مصر في قائمة دول التعاون الرئيسية للمساعدات الإنمائية الرسمية في بداية هذا العام.

يشار إلى أن البعثة الكورية زارت مصر لمدة خمسة أيام حيث تم عقد اجتماع تنسيقي بحضور مسؤولي السفارة الكورية الجنوبية بالقاهرة والجهات الوطنية التي تقوم على تنفيذ مشروعات مع الشريك الكوري كوزارة النقل، وهيئة السكك الحديدية، وهيئة الأنفاق وغيرها.

كما زارت البعثة جهات حكومية متنوعة للتباحث بشكل تفصيلي عن المشروعات المستقبلية في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

يشار إلى أن عددا من المشروعات التنموية المصرية يتم تنفيذها حاليا بتمويل من الشريك الكوري من بينها مشروع مع هيئة السكك الحديدية، وهو مشروع "تطوير نظم إشارات خط سكك حديد نجع حمادي/ الأقصر" بتمويل كوري يبلغ مائة وخمسة عشر مليون دولار، ومشروع توريد وتصنيع اثنتين وثلاثين عربة قطار للخط الثالث لمترو الأنفاق.

كما يجري التفاوض حول مشروعات أخرى من بينها مشروع "تطوير نظم إشارات خط سكك حديد الأقصر/ السد العالي"، وكذلك مشروع توطين صناعة عربات قطار مترو الأنفاق. وفي ختام أعمال البعثة تم التوافق بشأن الخطوات المستقبلية للمشروعات الجديدة ودراسة مقترحات عدد من مشروعات التعاون الإنمائي وفقا لأولويات الدولة التنموية.

وتصل محفظة التمويل التنموي الجارية بين جمهورية مصر العربية وكوريا الجنوبية إلى أربعمائة وسبعة وسبعين مليون دولار في العديد من القطاعات التنموية وهي التعليم العالي والتدريب وتكنولوجيا المعلومات.