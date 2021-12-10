تنظيم الرحلة الصحراوية تطلعا إلى توحيد الكوريتين السلمي في الكويت

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نظم المكتب الفرعي التابع للمجلس الاستشاري الكوري للتوحيد السلمي في الكويت "الرحلة الصحرواية لعشرة كيلومترات تطلعا إلى التوحيد السلمي للكوريتين" في منطقة "كالبيد " في الكويت بمشاركة حوالي سبعين شخصا من الكوريين المقيمين هناك وعدد من الكويتيين.

واستهدفت الرحلة تفعيل الدبلوماسية العامة للسلام والتوحيد بالتعاون مع الجاليات الكورية في الخارج وتعزيز توافق المجتمع الدولي حول السلام في شبه الجزيرة الكورية.

وقطع المشاركون مسافة الرحلة الصحراوية عبورا بمنطقة شركة نفط الكويت ومزرعة للجِمال، حاملين الأعلام الكورية والكويتية ومرددين شعارات تدعو إلى التوحيد السلمي والتغلب على جائحة كورونا، وقد لاقوا ترحيبا كبيرا من قبل السكان هناك.

وبعد الانتهاء من الرحلة تم تنظيم محاضرة ألقاها السفير الكوري لدى الكويت "جونغ بيونغ ها " حول التعاون الكوري الكويتي والتوحيد السلمي للكوريتين.

وقال السفير الكوري في محاضرته إنه عندما شاهد سير جماعتين منقسمتين في مساريْن مختلفين من الرحلات الصحراوية الوعرة والتي لا يمكن التنبؤ بها ثم التقائهما في نهاية المطاف في نفس المكان، شعر أن الرحلات الصحراوية تشترك كثيرا مع طريق إعادة التوحيد في شبه الجزيرة الكورية.

وبعد المحاضرة تناول المشاركون من الكوريين والكويتيين مختلف الأطعمة الكويتية اللذيذة ثم مارسوا بعض الألعاب الفولكلورية الكورية معا.