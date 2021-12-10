صفقة كورية ليبية لتوريد سيارات لذوي الاحتياجات الخاصة في ليبيا

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صرحت شركة هيون ديه لصناعة السيارات بأنها وقعت صفقة لتوريد سيارات لذوي الاحتياجات الخاصة إلى ليبيا مع الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية الليبية.

وبموجب الصفقة، ستقوم الشركة الكورية بتوريد إجمالي 2,300 سيارة للأشخاص الذين أصيبوا بإعاقة جراء الحرب الأهلية الليبية، منها 800 سيارة من طراز توسان و700 سيارة من طراز إلنترا و800 سيارة من طراز كريتا في العام القادم.

تجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي في ليبيا تدير برنامجا يمول نصف تكاليف شراء السيارات المصممة خصيصا للأشخاص الذين أصيبوا بإعاقات جراء الحرب الأهلية الليبية.

ويذكر أن السيارات المصممة خصيصا لذوي الإعاقة التي ستوردها هيون ديه إلى ليبيا مزودة بجهاز تحكم يدوي يقوم بتشغيل دواسة الوقود والمكابح باليد بدلا من القدم وجهاز تدوير عجلة القيادة للسائقين الذين يحتاجون إلى تشغيل عجلة القيادة بيد واحدة.

علاوة على ذلك، قررت شركة هيون ديه إهداء سيارتي إسعاف للحكومة الليبية لمساعدتها على نقل المصابين بفيروس كورونا إلى المستشفيات.

وقال "جونغ بانغ صون" مدير مركز الشرق الأوسط وإفريقيا التابع للشركة الكورية إن هذه المشاركة التي أبرمتها مع الحكومة الليبية ستمثل حجر الأساس في الأسواق الإفريقية، وأن الشركة ستستمر في بذل الجهود لتوفير حرية التنقل لأي شخص في ليبيا.

وكانت الشركة قد أبرمت صفقة مع الحكومة الليبية في عام ألفين واثنين لتوريد ستة آلاف سيارة خاصة لذوي الإعاقة إلى اتحاد ذوي الاحتياجات الخاصة التابع للحكومة الليبية.