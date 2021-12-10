بدء العد التنازلي لانتخابات الرئاسة في كوريا الجنوبية

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لم يتبق سوى أقل من 90 يوما على إجراء الانتخابات الرئاسية في كوريا الجنوبية.

بهذا دخلت الساحة السياسية مرحلة الانتخابات الرئاسية، مع حظر تنظيم مناسبات وأحداث شخصية متعلقة بالمرشحين للرئاسة، وفرض قيود على تقديم تقارير عن أنشطتهم البرلمانية اعتبارا من يوم الخميس الماضي.

وتفيد نتائج استطلاعات الرأي مؤخرا بأن المرشح الرئاسي لحزب قوة الشعب المعارض الرئيسي "يون صوك يول" متقدم على منافسه الأقوى مرشح الحزب الديمقراطي الحاكم "لي جيه ميونغ" بفارق بسيط.

وسيتم إجراء انتخابات الرئاسة القادمة في كوريا الجنوبية يوم التاسع من شهر مارس من العام القادم، وسوف تكون فترة الرئاسة للرئيس المنتخب الجديد 5 سنوات، بدءا من يوم العاشر من مايو من العام القادم وحتى التاسع من مايو من عام 2027.

وستبدأ الحملة الانتخابية الرسمية يوم الخامس عشر من شهر فبراير من العام القادم، وتستمر حتى يوم الثامن من مارس. وسيجري الاقتراع بدءا من الساعة السادسة من صباح يوم التاسع من مارس وحتى الساعة الثامنة مساء من نفس اليوم.

وسيبدأ فرز الأصوات فور انتهاء الاقتراع، حيث من المتوقع أن تظهر النتيجة النهائية في فجر اليوم التالي.

وسوف يتمكن الناخبين من الإدلاء بأصواتهم بشكل مسبق خلال يومي الرابع والخامس من شهر مارس من العام القادم بغض عن عناوين إقامتهم في أي مركز من مراكز الاقتراع المسبق في البلاد. كما سيمكن للناخبين المقيمين في الخارج الإدلاء بأصواتهم في السفارات والقنصليات العامة الكورية خلال الفترة من الثالث والعشرين وحتى الثامن والعشرين من فبراير من العام القادم.

وبلغ إجمالي عدد المرشحين لانتخابات الرئاسة القادمة 7 مرشحين، في مقدمتهم مرشح الحرب الحاكم "لي جيه ميونغ" حاكم مقاطعة كيونغ كي السابق، ومرشح الحزب المعارض الرئيسي "يون صوك يول" المدعي العام السابق، وتتراوح معدلات تأييد كل منهما بين 30% و40%.