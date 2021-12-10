진석: 난 세상에서 송미진이 제일 편해.

أنت أكثر شخص مريح بالنسبة لي في العالم.

우리 엄마만큼 날 속속들이 아는 게 너야.

أنت تعرفيني جيدا من الداخل مثل أمي.

넌 왜 나랑 편하게 못 지는데?

لماذا لا تشعرين أنت بالراحة معي؟

아쉬우면 나 만나. 할 일 없으면 나 부르고.

يمكنك مقابلتي عندما ينقصك شيئ، أو تناديني عندما لا يكون لديك ما يشغلك.

미진: 말을 말자.

لا داعي للكلام.





شرح التعبير

الفعل말자. أو 말다 يعني عدم القيام بشيء ما أو التوقف عن فعل شيئ ما

يستخدم التعبير عندما يكون كلام الطرفِ الآخر غير منطقي، عند الشعور بأنه لا حاجة للرد. التعبير"말을 말자." هو اختصار لجملة أطول وهي "말을 하지 말자 ".





شرح الأمثلة

① 가: 내가 너한테 뭘 잘못했다고 그렇게 화를 내니?

أ‌. ما الذي أخطأت به لتغضب علي بهذا الشكل؟

나: 말을 말자. 내 입만 아프지.

ب‌. لا داعي للحديث. لن يحدث سوى أن يؤلمني فمي.

② 가: 수영이한테 전화해 보니까 약속한 걸 깜빡 잊고 등산하러 갔대.

أ‌. اتصلت بسويونغ ولكنها قالت إنها نست الموعد وذهبت لتسلق الجبل.

나: 말을 말자. 걔랑 무슨 약속을 하겠니.





ب‌. لا داعي للحديث. لا فائدة من تحديد موعد مع تلك الفتاة.



