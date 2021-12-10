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تعرف على شركة كورية ناجحة. تعرف على شركة "ابوستر Apposter"، وهي شركة مطورة لحلول الساعات الذكية.

مديرها التنفيذي "كيونغ سونغ هيون":

تدير شركة "ابوستر 앱포스터" منصة تسمى "مستر تايم MR TIME"، وهي تسمح لمستخدمي الساعات الذكية بتصميم واجهات للساعات الذكية ومشاركتها مع المستخدمين في جميع أنحاء العالم. تهدف الشركة إلى الجمع بين التصميم والتكنولوجيا بأفضل طريقة ممكنة لتحقيق نتائج رائعة.

في أثناء عمله في تصميم الأثاث والسلع المنزلية في إيطاليا، أبدى "كيونغ" اهتماما بالتطبيقات الإلكترونية. وبدأ في مجال الأعمال المتعلقة بتطبيقات الخدمات في عام 2010 وجرب المشاركة لاحقا في مجالات أخرى. وفي الوقت الحاضر، يركز "كيونغ" على سوق الساعات الذكية المتنامي باستمرار. فوفقا لشركة الأبحاث الاقتصادية "آي دي سي كوريا"، نمت سوق الأجهزة القابلة للارتداء في كوريا خلال العام الماضي بنسبة 50.7 بالمائة مقارنة بالعام السابق. وقد دخلت الشركات الكبرى في السوق العالمية، التي يسيطر عليها شركتان رئيستان، وهما "آبل" و"سام سونغ"، بينما ستطلق شركتا "غوغل" و"ميتا" ساعات ذكية خاصة بهما في العام القادم. وبالتوازي مع سوق الأجهزة القابلة للارتداء، تتوسع سوق واجهات الساعات الذكية.

مديرها التنفيذي "كيونغ سونغ هيون":

الساعة الذكية هي حاسوب صغير بشاشة دائرية يمكن ارتداؤه، وقد يرغب المستخدمون في إضفاء بعض الأناقة على الشاشة بطريقتهم الخاصة، لكن تغيير صور الخلفية للساعة الذكية يختلف عن تعيين خلفية للهاتف المحمول. تساعد منصة "مستر تايم" مستخدمي الساعات الذكية على تصميم واجهة خاصة بهم ومشاركة التصميمات مع أشخاص آخرين. باستخدام هذه الأداة البسيطة المجانية، يمكن للمستخدمين إنشاء واجهة ساعة فريدة وخاصة بهم في حوالي دقيقة، أي يمكنهم ببساطة شديدة تصميم الواجهة بسهولة وبسرعة.

ساعة اليد هي جهاز يستخدم لمعرفة الوقت، وهي في الوقت ذاته علامة على الأناقة، لذلك فإن تصميم الساعة هو العامل الحاسم في اختيارها، ولكن بمجرد شراء الساعة، لا يمكن تغيير تصميمها. وهذا ليس هو الحال مع الساعات الذكية التي تحتوي على برامج لتشغيلها، وهو ما يعني أنه يمكن للمستخدمين تصميم ساعاتهم كما يحلو لهم. وقد بدأ الطلب على الأدوات ذات الصلة في الارتفاع، وهذا هو الغرض الرئيسي من منصة "مستر تايم" التي تتيح للمستخدمين إنشاء التصميمات بأنفسهم، وتبادلها مع الآخرين أيضا. وقد تم تصميم حوالي 1.7 مليون واجهة من قبل المستخدمين في جميع أنحاء العالم. وتماشيا مع الطلب المتزايد على أساور الساعات الذكية التي تتناسب مع الواجهات المتنوعة، دخلت شركة "ابوستر" في مجال أساور الساعات.

مديرها التنفيذي "كيونغ سونغ هيون":

نحن ننتج أيضا أساور تتلائم مع واجهات الساعات الذكية بشكل جيد. وعلى عكس الأساور التقليدية، فإن أساورنا الذكية مضمنة بأجهزة اتصال قريبة المدى. من خلال النقر عليها، يمكن للمستهلكين تنزيل واجهة رقمية تناسب السوار الذي اشتروه. وهذا يعني أننا نجمع التقنيات المتصلة وغير المتصلة بالإنترنت حتى يتمكن المستهلكون من تبادل المعلومات الرقمية. ويبدو أن الخدمات التي تمزج الاتصال بالانترنت والانفصال عنه تجذب المستهلكين إلى حد كبير.

توسع حضور "مستر تايم" في السوق بشكل كبير من خلال التعاون مع الشركات الكبرى والمشاهير. وقد لاقت الخدمة ترحيبا حماسيا، فقد بلغ عدد تنزيلاتها 1.2 مليون مرة، بمعدل 60 إلى 70 ألف مرة أسبوعيا. وتم اختيار هذه الخدمة ضمن قائمة "غوغل فيتشرد" التي تضم التطبيقات الجديدة التي يوصي بها فريق "غوغل بلاي" في حوالي 200 دولة، بما في ذلك كوريا الجنوبية بالطبع، ودول أمريكا الشمالية وأوربا. وقد حافظت الشركة على نموها المنتظم، حيث نمت مبيعاتها في العامين الماضيين بأكثر من 500%، مقارنة بالسنوات الثلاث السابقة. ولذلك لم يكن من المفاجئ فوز الشركة بالعديد من الجوائز والاستثمارات.

مديرها التنفيذي "كيونغ سونغ هيون":

في العام الماضي، حصلنا على جائزة الوزير في مشروع "سوفتوير هاي غروث كلاب Software High Growth Club"، وهو مشروع أوليّ استضافته وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وتمكنا هذا العام من المشاركة في المشروع الرئيسي. لقد جذبنا استثمارات في جولة من السلسلة "أ" في شهر مايو من هذا العام، وسندفع من أجل التمويل من المجموعة "ب" في النصف الأول من العام القادم. وقد حصلنا على براءات اختراع في كل من كوريا والولايات المتحدة لنموذج أعمالنا. وتقدمنا بطلبات للحصول على المزيد من براءات الاختراع في كوريا ودول أخرى. وفي حين أن منصتنا المحمولة متوفرة في جميع أنحاء العالم، فإن أساورنا الذكية متوفرة فقط في السوق المحلية. كنا قد خططنا لدخول أسواق الولايات المتحدة واليابان في أوائل العام الماضي، لكن الأمور لم تسر على ما يرام بسبب جائحة كورونا. نحن نعتقد أن الوباء سينحسر إلى حد ما في العام القادم، لذلك نستعد لاستكشاف الأسواق غير المتصلة بالإنترنت في مجال الأساور الذكية.

الشركة لديها خطط أخرى، تشمل إضافة سوق إلى تطبيق "مستر تايم"، حيث يمكن للمستخدمين من خلاله أن يتداولوا المحتويات الخاصة بهم. كما تدرس إصدار نموذج اشتراك لتوفير واجهة وسوار للساعة في حزمة واحدة بانتظام، وتخطط لتكوين مشاركة مع شركات الساعات في سويسرا، حتى تمكنها من التحول من التناظرية إلى الرقمية. في الواقع، هناك الكثير من الأشياء التي تأمل الشركة في القيام بها في هذه السوق ذات إمكانيات النمو الضخمة.

مديرها التنفيذي "كيونغ سونغ هيون":

الساعات الذكية لم تنتشر بعد على نطاق واسع. لا تمثل سوق الساعات الذكية سوى عُشر سوق الهواتف المحمولة، ولكن في سوق الساعات الذكية الناشئة، يقدم المستخدمون الكوريون ملاحظاتهم فوريا، مما يساعدنا بشكل كبير على النمو بشكل جيد وتحقيق حلمنا في أن نصبح شركة عالمية. في الوقت الذي يتم فيه إنشاء نموذج جديد في صناعة الساعات العالمية، نأمل أن يكون تطبيق "مستر تايم" بمثابة مجتمع عالمي افتراضي يجمع مستخدمي الساعات الذكية ويُبرز هوية كورية مميزة. نهدف إلى إظهار قوة التكنولوجيا والمحتويات الكورية في سوق الساعات الذكية العالمية. هذا هو هدفنا ورؤيتنا.

يستمتع الناس في جميع أنحاء العالم بمشاهدة الأفلام والمسلسلات الكورية من خلال الهواتف الذكية وأجهزة التلفزيون الكورية، ومن خلال خدمة "مستر تايم" التي تقدمها شركة "ابوستر"، نأمل أن يرتدوا ساعات ذكية كورية ذات واجهات تعرض محتويات كورية.