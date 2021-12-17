سفارة قطر لدى سيول تقيم حفل استقبال بمناسبة ذكرى اليوم الوطني

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احتفلت دولة قطر بيومها الوطني غدا السبت الموافق يوم الثامن عشر من ديسمبر.

واحتفاءً بهذه المناسبة، أقامت سفارة قطر لدى سيول حفل استقبال يوم الثلاثاء الماضي في فندق شيلا بسيول.

وحضر هذا الحفل عدد من المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال الكوريين وأعضاء السلك الدبلوماسي في سيول، إلى جانب أعضاء السفارة القطرية والجالية القطرية المقيمة في كوريا الجنوبية.

قال السفير القطري خالد الحمر في كلمته الترحيبية، إن احتفال هذا العام يأتي في الوقت الذي حققت فيه العلاقات بين دولة قطر وكوريا الجنوبية تقدما كبيرا في مختلف المستويات.

وقد كشفت اللجنة المنظِّمة لاحتفالات اليوم الوطني لدولة قطر عن الشعار المنطوق لليوم الوطني 2021 ، وهو "مرابع الأجداد أمانة"، مستمدة من قصيدة مؤسس دولة قطر الشيخ "جاسم بن محمد بن ثاني آل ثاني".

وتقام فعاليات اليوم الوطني القطري لإحياء ذكرى تأسيس دولة قطر على يد المؤسس الشيخ "جاسم بن محمد آل ثاني".

وبهذه المناسبة العطرة، نود أن نتقدم بخالص تهانيها لصاحب السمو الشيخ "حمد بن خليفة آل ثاني" أمير دولة قطر والشعب القطري الشقيق.

ونتمنى أن تتعمق العلاقات المتميزة التي تربط بين دولة قطر وكوريا الجنوبية قيادة وشعبا.